Σωματείο Εργαζομένων: Να ενισχυθεί το ΠΓΝΛ με προσωπικό όλων των ειδικοτήτων

“Είναι επιτακτική ανάγκη η άμεση πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε κλινικές, ΤΕΠ και μονάδες εντατικής θεραπείας”, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας.

Αναλυτικά:

“Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας βρέθηκε το 2025 στην πρώτη θέση πανελλαδικά σε επισκέψεις στα ΤΕΠ, με 126.593 ασθενείς. Οι εργαζόμενοι, ωστόσο, προειδοποιούν ότι η συνεχώς αυξανόμενη πίεση έχει οδηγήσει το προσωπικό και τις δομές στα όριά τους, ζητώντας άμεσες προσλήψεις σε όλες τις ειδικότητες.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας για το έτος 2025, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας καταγράφει την υψηλότερη προσέλευση ασθενών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) σε πανελλαδικό επίπεδο, με 126.593 εξετασθέντες ασθενείς. Παράλληλα, συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων νοσοκομείων σε αριθμό νοσηλειών, με 87.487 εισαγωγές.

Τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν τον κομβικό ρόλο του Νοσοκομείου μας στην παροχή υπηρεσιών υγείας, όχι μόνο στη Θεσσαλία αλλά και σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές. Ωστόσο, η συνεχώς αυξανόμενη προσέλευση και η βαρύτητα των περιστατικών έχουν δημιουργήσει συνθήκες έντονης πίεσης στο προσωπικό και στις υποδομές.

Το σύνολο σχεδόν των περιστατικών που προσέρχονται στα ΤΕΠ, καταλήγουν στα Ακτινολογικά Τμήματα, συμπεριλαμβανομένων των αξονικών τομογράφων, καθώς και στα εργαστηριακά τμήματα για εξετάσεις.

Η αυξημένη ροή ασθενών έχει πολλαπλασιάσει τον φόρτο εργασίας σε τεχνολόγους – χειριστές ιατρικών μηχανημάτων, των παρασκευαστών, και των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων.

Η επέκταση και ενίσχυση των μονάδων (ΜΕΘ, κλινικές κ.ά.) δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες σε νοσηλευτικό προσωπικό.

Σε όλες τις κλινικές οι βάρδιες των νοσηλευτών καλύπτονται πλέον οριακά, με το υπάρχον προσωπικό να εργάζεται κάτω από συνεχώς αυξανόμενη πίεση, γεγονός που επηρεάζει τόσο την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων όσο και την ασφάλεια ασθενών και εργαζομένων

Οι διοικητικές υπηρεσίες καλούνται να διαχειριστούν τεράστιο όγκο περιστατικών και διαδικασιών καθημερινά.

Η τεχνική υπηρεσία επιβαρύνεται από τη συνεχή λειτουργία και συντήρηση κρίσιμου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.

Στη Κοινωνική Υπηρεσία του νοσοκομείου μας σήμερα εργάζονται μόλις δύο Κοινωνικοί λειτουργοί, ο ένας εξ αυτών με μόνιμη σχέση εργασίας. Οι συνάδελφοι διαχειρίζονται πληθώρα κοινωνικών περιστατικών, χωρίς πολλές φορές την δυνατότητα παραπομπών.

Συνέπεια όλων των παραπάνω είναι οι συνάδελφοι μας να εργάζονται με εξαντλητικά ωράρια, σε δυσμενές περιβάλλον, με δεκάδες χρωστούμενα ρεπό, και με χρωστούμενες κανονικές άδειες του 2024, 2025 και 2026.

Χρειάζεται ενίσχυση όλων των ειδικοτήτων, για ασφαλής και ποιοτική φροντίδα των ασθενών.

Ενίσχυση με τεχνολόγους – χειριστές ακτινολογικών και απεικονιστικών μηχανημάτων, προκειμένου να ανταποκριθούν στον αυξημένο αριθμό εξετάσεων.

Ενίσχυση των εργαστηριακών τμημάτων με παρασκευαστές και Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων, ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των εξετάσεων και να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των εργαστηρίων.

Άμεση στελέχωση των διοικητικών υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και η σωστή εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ενίσχυση της τεχνικής υπηρεσίας με εξειδικευμένο προσωπικό, για τη συντήρηση και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.

Στελέχωση όλων των υποστηρικτικών ειδικοτήτων, που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Η υφιστάμενη κατάσταση δύναται να επιφέρει υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας, αλλά και επιπτώσεις στην ασφάλεια και αντοχή του προσωπικού, λόγω της υπερπροσπάθειας των συναδέλφων να διατηρήσουν σε υψηλό επίπεδο της υπηρεσίες προς τους χρήστες υγείας.

Το «ρεκόρ» επισκέψεων δεν αποτελεί απλώς μια στατιστική διάκριση, αλλά σαφή ένδειξη υπερφόρτωσης που απαιτεί άμεση και ουσιαστική παρέμβαση.

Κάνουμε έκκληση για άμεσες προσλήψεις προσωπικού.”