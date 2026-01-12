Σύγκρουση Κουρέτα – Αγοραστού για τη ρύπανση στη Θεσσαλία με φόντο το Ελεγκτικό Συνέδριο

Αντιπαράθεση υπήρξε στην ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που ήταν η πρώτη για το 2026 μεταξύ του περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα και του επικεφαλής της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας, Κώστα Αγοραστού με αφορμή τα συμπεράσματα της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εκδόθηκαν στα τέλη του 2024 και αναφέρονταν στις ενέργειες της προηγούμενης και της τωρινής περιφερειακής αρχής για τους σταθμούς αέριας ρύπανσης που λειτούργησαν στις τέσσερις θεσσαλικές πρωτεύουσες.

Ο περιφερειάρχης, δήλωσε πως το Ελεγκτικό Συνέδριο επισημαίνει πως στον προγραμματισμό της παρούσας αρχής προβλέπεται ο επανασχεδιασμός εκτάκτων καταστάσεων σε περιστατικά αέριας ρύπανσης, κάτι που δεν ίσχυε στο παρελθόν, ενώ στην περίπτωση του Βόλου λαμβάνονται υπόψη και μετρήσεις από τους σταθμούς καταγραφής των αερίων ρύπων που λειτουργούν στην ΑΓΕΤ και τον ΟΛΒ.

Λαμβάνοντας τον λόγο ο κ. Αγοραστός κατηγόρησε τον περιφερειάρχη ότι οι περιβαλλοντικοί όροι που ίσχυαν επί της θητείας του ήταν διαφορετικοί με αυτούς που ισχύουν από το 2024 και την ημερομηνία έκδοσης της συγκεκριμένης έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ ισχυρίστηκε ότι η πλειοψηφία του συμβουλίου δεν έχει σχέδιο για την αντιμετώπιση της ρύπανσης.

Επίσης κατηγόρησε τον κ. Κουρέτα ότι μιλάει μόνο επικοινωνιακά και όχι ουσιαστικά. Από την πλευρά του ο επικεφαλής της ΛΑΣ Θεσσαλίας, Τάσος Τσιαπλές είπε πως οι βασικές πηγές ρύπανσης στη Θεσσαλία είναι η βιομηχανία που στο κυνήγι του όλο και μεγαλύτερου κέρδους, βάζει πάνω απ’ όλα το συγκεκριμένο πλαίσιο ανάπτυξης.

Έκανε αναφορά στην ΑΓΕΤ κατηγορώντας την ότι καίει SRF επιβαρύνοντας την ατμόσφαιρα του Βόλου, ενώ μίλησε για μια ανούσια αντιπαράθεση μεταξύ των κ.κ. Κουρέτα και Αγοραστού για το ποιος έφτιαξε περισσότερους σταθμούς μέτρησης της αέριας ρύπανσης στη Θεσσαλία. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης εκτός ημερήσιας διάταξης, πέρασε το μοναδικό θέμα που τέθηκε στην ειδική συνεδρίαση και είχε να κάνει με την έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων της Περιφερειακής Επιτροπής Θεσσαλίας για το Β΄ εξάμηνο του 2025.

Σημειώνεται πως στην αρχή παρουσία του μητροπολίτη Λάρισας και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμου, έγινε κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας, όπου περιλαμβανόταν τέσσερα φλουριά, εκ των οποίων το ένα κέρδισε περιφερειακή σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, Δωροθέα Κολυνδρίνη.

