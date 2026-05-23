Σύλληψη γυναίκας στον Τύρναβο – Δεν τηρούσε τους κανόνες ευζωίας σκύλου

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, γυναίκα, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς. Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε, η γυναίκα είχε σε μόνιμη δέση, εντός αύλειου χώρου της οικίας της, έναν σκύλο, ιδιοκτησίας της, χωρίς να έχει μεριμνήσει για την εξασφάλιση άνετου, υγιεινού και κατάλληλου καταλύματος, μη τηρώντας τους κανόνες ευζωίας του ζώου.

Επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.