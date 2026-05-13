Σύλληψη τριών πορτοφολάδων στην Καρδίτσα – Δρούσαν με την μέθοδο της αγκαλιάς

Τρεις περιπτώσεις κλοπών με τη γνωστή μέθοδο του «εναγκαλισμού» εξιχνίασε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας, σχηματίζοντας δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών, μίας 45χρονης γυναίκας και ενός 72χρονου άνδρα, καθώς και ενός ακόμη άγνωστου μέχρι στιγμής συνεργού.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δράστες φαίνεται πως είχαν βάλει στο στόχαστρο ηλικιωμένα άτομα στην πόλη της Καρδίτσας, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προσέγγισης με πρόσχημα την παροχή βοήθειας ή φιλικής διάθεσης και στη συνέχεια αφαιρούσαν χρήματα ή κοσμήματα.

Η τελευταία περίπτωση σημειώθηκε το πρωί της 11ης Μαΐου στην Καρδίτσα, όταν η 45χρονη προσέγγισε ηλικιωμένη γυναίκα και, εκμεταλλευόμενη την οικειότητα που επιχείρησε να δημιουργήσει μέσω εναγκαλισμού, της αφαίρεσε αλυσίδα λαιμού που φορούσε.

Αμέσως μετά, σύμφωνα με την Αστυνομία, επιβιβάστηκε σε Ι.Χ. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του 72χρονου συγκατηγορούμενου, όπου την ανέμενε συνεργός τους, και διέφυγαν από το σημείο.

Από τη συνεχιζόμενη έρευνα των αστυνομικών αρχών προέκυψε ότι οι ίδιοι δράστες φέρονται να εμπλέκονται και σε άλλες δύο παρόμοιες κλοπές στην Καρδίτσα.

Συγκεκριμένα, στις 5 Μαΐου το μεσημέρι, η ίδια γυναίκα προσέγγισε ηλικιωμένη και της αφαίρεσε αλυσίδα λαιμού, ενώ σε δεύτερη περίπτωση, το πρωί της 11ης Μαΐου, προσέγγισε ηλικιωμένο άνδρα και κατάφερε να του αποσπάσει το ποσό των 15 ευρώ.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι δράστες να εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις στην ευρύτερη περιοχή, ενώ το προανακριτικό έργο συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας.

