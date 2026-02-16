Σύλληψη φυγόποινου στην περιοχή της Αγιάς

Συνελήφθη, χθες τις πρώτες πρωινές ώρες στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάς, 36χρονος αλλοδαπός.

Σε βάρος του εκκρεμούσαν απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, για κλοπή, με ποινή φυλάκισης 12 μηνών και απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, για κλοπή και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, με ποινή φυλάκισης 12 μηνών, μετατραπείσες σε χρηματικές ποινές προς 10 ευρώ ημερησίως και ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Λάρισας, για ζωοκλοπή και διακεκριμένη περίπτωση κλοπής.