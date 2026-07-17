Σύλληψη 2 ανδρών στα Φάρσαλα για απόπειρες απάτης

Συνελήφθησαν άμεσα, χθες (16-07-2026) το βράδυ στα Φάρσαλα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Φαρσάλων, δύο ημεδαποί άνδρες, ηλικίας 32 και 27 ετών, σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος άγνωστου, μέχρι στιγμής, συνεργού τους, σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρες απάτης κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, αρχικά, χθες το απόγευμα στην Καρδίτσα, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με ημεδαπό άνδρα, προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και με το πρόσχημα βλάβης στην οικία του, του ζήτησε να τοποθετήσει χρυσαφικά και χρηματικό ποσό μέσα σε σακούλα και έπειτα να την κρεμάσει στα κάγκελα της οικίας του.

Αντιλαμβανόμενος την σε βάρος του επιχειρούμενη απάτη, ο προαναφερόμενος τοποθέτησε μπαταρίες αντί τιμαλφών μέσα στη σακούλα, την οποία παρέλαβαν οι δράστες από την οικία μεταβαίνοντας με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, με το οποίο ακολούθως μετακινήθηκαν προς τα Φάρσαλα.

Στη συνέχεια, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με άλλον ημεδαπό άνδρα στα Φάρσαλα και προσποιούμενος αυτή την φορά τον λογιστή, με το πρόσχημα οφειλής, του ζήτησε να τοποθετήσει χρυσαφικά και χρήματα μέσα σε σακούλα, την οποία θα παραλάμβανε άτομο που θα μετέβαινε στον χώρο.

Κατόπιν άμεσων ενεργειών των αστυνομικών και αφότου ο προαναφερόμενος αντιλήφθηκε ότι επιχειρείται η εξαπάτησή του, εντοπίστηκε το όχημα των δραστών, στο οποίο επέβαιναν οι δύο συλληφθέντες, και ακινητοποιήθηκε.

Κατασχέθηκαν το προαναφερόμενο όχημα, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του 27χρονου.

Επιπλέον, όπως προέκυψε, σε βάρος του 27χρονου εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, με ποινή φυλάκισης -21- μηνών, για κλοπή.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας.