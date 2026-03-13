Σύλληψη 22χρονου στον Τύρναβο για απόπειρα κλοπής και πρόκληση ζημιών σε σχολική μονάδα

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι στον Τύρναβο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, 22χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, την 11/12-03-2026 στον Τύρναβο, άγνωστος, αφού εισήλθε στον αύλειο χώρο σχολικής μονάδας, παραβίασε εξωτερική πόρτα και εισήλθε σε αίθουσα προκειμένου να αφαιρέσει αντικείμενα, χωρίς όμως να ολοκληρώσει την πράξη του, προκαλώντας ωστόσο φθορές σε διαδραστικό πίνακα της αίθουσας.

Από τη διενεργηθείσα έρευνα των αστυνομικών ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του δράστη, ο οποίος συνελήφθη, στα όρια του αυτοφώρου.