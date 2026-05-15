Σύλληψη 37χρονου μετά από ένταλμα για κλοπή

Συνελήφθη, χθες το πρωί στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ένας 37χρονος, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Λάρισας, για το αδίκημα της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής.

Επίσης συνελήφθη, χθες το βράδυ στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Λάρισας, ένας 26χρονος, διότι στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 2,97 γραμμαρίων.