Σύλλογος Γονέων Μουσικού Σχολείου: “Προβληματικές οι συνθήκες φοίτησης των μαθητών”

Σε ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λάρισας για τις συνθήκες φοίτησης στο σχολείο αναφέρονται τα εξής:

“Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λάρισας εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και αγανάκτησή του για τη συνεχιζόμενη αδιαφορία απέναντι στα σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολείο μας.

Ενώ εδώ και χρόνια καταθέτουμε τεκμηριωμένα αιτήματα για βασικές και απολύτως αναγκαίες παρεμβάσεις που αφορούν την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την αξιοπρεπή φοίτηση των παιδιών μας, βλέπουμε ότι η προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής δίνεται σε επικοινωνιακές δράσεις και δημόσιες φιέστες, ακόμη και με τη συμμετοχή των μαθητών μας, αντί για ουσιαστικές λύσεις στα πραγματικά προβλήματα του σχολείου.

Την ώρα που το Μουσικό Σχολείο Λάρισας εξακολουθεί να λειτουργεί με κοντέινερ, με σοβαρές ελλείψεις σε κτηριακές υποδομές, με προβλήματα ασφάλειας, συντήρησης, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ελλιπή μουσικό εξοπλισμό, προβληματικό αμφιθέατρο και ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων στο προαύλιο, στο γυμναστήριο και στους κοινόχρηστους χώρους, παρακολουθούμε δημόσιες εκδηλώσεις προβολής που δεν απαντούν σε κανένα από τα φλέγοντα ζητήματα που έχουμε επανειλημμένα θέσει.

Η πρόσφατη προβολή δράσεων όπως η «γωνιά ανακύκλωσης» στη Νέα Πολιτεία, με τη συμμετοχή μαθητών και σχολικών κοινοτήτων, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα όταν τα βασικά προβλήματα του ίδιου του σχολείου μας παραμένουν άλυτα.

Την ίδια στιγμή, προκαλεί έντονο προβληματισμό και η καθυστέρηση υλοποίησης δεσμεύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία εδώ και σχεδόν δύο χρόνια έχει ανακοινώσει την αντικατάσταση των κοντέινερ αιθουσών και την προμήθεια μουσικών οργάνων για το σχολείο, χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρχει σαφής ενημέρωση για την πορεία ή το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. Οι ανάγκες του σχολείου δεν μπορούν να παραμένουν σε καθεστώς διαρκούς αναμονής.

Ρωτάμε ευθέως:

Πότε θα δρομολογηθεί η επέκταση του Μουσικού Σχολείου και η τροποποίηση του σχεδίου πόλης για τον επαναχαρακτηρισμό του Ο.Τ. 585Δ σε ΚΧ;

Πότε θα απομακρυνθούν τα κοντέινερ που εδώ και χρόνια υποβαθμίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία;

Πότε θα γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις ασφάλειας, όπως ρελέ διαφυγής, έλεγχος/αναβάθμιση ηλεκτρολογικών, συντήρηση προαυλίου και γυμναστηρίου και αποκατάσταση επικίνδυνων κακοτεχνιών;

Πότε θα αναβαθμιστεί ουσιαστικά το αμφιθέατρο και ο μουσικός εξοπλισμός του σχολείου;

Πότε θα εξασφαλιστεί πλήρης προσβασιμότητα για όλους τους μαθητές;

Πότε θα υπάρξει ουσιαστική χρηματοδότηση για τις πραγματικές ανάγκες ενός Μουσικού Σχολείου που αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη μας;

Δεν αποδεχόμαστε τα παιδιά μας να χρησιμοποιούνται ως φόντο δημοσίων σχέσεων, όταν οι καθημερινές συνθήκες φοίτησής τους παραμένουν προβληματικές και πολλές φορές επικίνδυνες.

Απαιτούμε σαφείς απαντήσεις, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και άμεση δρομολόγηση των φλεγόντων ζητημάτων.

Το Μουσικό Σχολείο Λάρισας δεν χρειάζεται άλλες υποσχέσεις και φωτογραφίες.

Χρειάζεται έργα”.