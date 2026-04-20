Σύμβαση για αποκαταστάσεις κατεστραμμένων δρόμων στους οικισμούς Χάλκης και Καλού Νερού

Υπογράφηκε από το Δήμαρχο Κιλελέρ Θανάση Νασιακόπουλο και εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας η σύμβαση έργου που αφορά σε αποκαταστάσεις κατεστραμμένων δρόμων στους οικισμούς Χάλκης & Καλού Νερού μετά την θεομηνία Daniel στον Δήμο Κιλελέρ» προϋπολογισμού 1.410.905,25 € πλέον Φ.Π.Α. 338.617,26€ ήτοι συνολικής δαπάνης 1.749.522,51€

Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί για το ποσό των 1.400.010,00 ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) ύστερα από απόφαση ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών και για το ποσό των 349.512,51 από ιδίους πόρους του Δήμου.

Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν χωρίς να περιορίζονται αποκλειστικά σε αυτές είναι βασικά η κατασκευή τμημάτων αποχέτευσης απορροής ομβρίων για την προστασία των οδοστρωμάτων όπου αυτό κρίνεται ότι απαιτείται, εργασίες αποξήλωσης κατεστραμμένων οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων και κατασκευής νέων, καθώς και κατασκευή κρασπεδορείθρων.

Κατά τη διάρκεια της υπογραφής ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος δήλωση τα ακόλουθα: Σήμερα προχωρήσαμε στην υπογραφή της σύμβασης για την αποκατάσταση των σοβαρών ζημιών που προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο των οικισμών μας μετά τη θεομηνία Daniel.Η πρωτοφανής ένταση του φαινομένου άφησε πίσω της εκτεταμένες καταστροφές, επηρεάζοντας την καθημερινότητα των συμπολιτών μας και δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην ασφάλεια και την προσβασιμότητα. Από την πρώτη στιγμή, θέσαμε ως προτεραιότητα την άμεση καταγραφή των ζημιών και τη διεκδίκηση των απαραίτητων πόρων για την αποκατάστασή τους.

Με τη σημερινή σύμβαση, κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα προς την αποκατάσταση της κανονικότητας. Το έργο αυτό δεν αφορά μόνο την αποκατάσταση των δρόμων· αφορά την αποκατάσταση της ασφάλειας, της λειτουργικότητας και της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τις υποδομές του τόπου μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν ώστε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο — τις υπηρεσίες του Δήμου, το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά και τους ίδιους τους δημότες για την υπομονή και τη συνεργασία τους. Δεσμευόμαστε ότι θα παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη των εργασιών, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί έγκαιρα και με την ποιότητα που αξίζουν οι πολίτες του Δήμου Κιλελέρ. Συνεχίζουμε με σχέδιο, ευθύνη και αποφασιστικότητα, για έναν Δήμο πιο ανθεκτικό και καλύτερα προετοιμασμένο απέναντι στις προκλήσεις του μέλλοντος».

Στην υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Σ. Λαδοπούλου – Χατζητζομπάνη, Απ. Μαξιμιάδης, Ε. Παπαγιανούλης και Τ. Τσινούλης, ο Πρόεδρος της ΤΚ Χάλκης Β. Κωστούλης και υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου.