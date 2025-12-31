Σύντομα χρηματοδότηση για αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο του δήμου Τεμπών

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην Αθήνα, μεταξύ του Δημάρχου Τεμπών κ. Γιώργου Μανώλη και του Υφυπουργού κ. Κώστα Κατσαφάδου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και την αποτελεσματική διαχείριση φυσικών καταστροφών. Παράλληλα, συζητήθηκε εκτενώς το θέμα της χρηματοδότησης του Δήμου Τεμπών για την υλοποίηση έργων αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Υφυπουργός ενημέρωσε τον Δήμαρχο ότι ο Δήμος Τεμπών πρόκειται, το προσεχές χρονικό διάστημα, να χρηματοδοτηθεί για την αποκατάσταση ζημιών στο εσωτερικό οδικό δίκτυο.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις ανάγκες αποκατάστασης κρίσιμων υποδομών και δικτύων, καθώς και στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του Δήμου, με στόχο τη βελτίωση της δυνατότητας πρόληψης και αντιμετώπισης παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε θετικό και παραγωγικό κλίμα, με κοινή βούληση για τη συνέχιση και περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και του Δήμου Τεμπών.

Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Κώστας Κατσαφάδος δήλωσε:

«Η στήριξη των Δήμων που έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Πολιτείας. Μέσω στοχευμένων χρηματοδοτικών παρεμβάσεων και στενής συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, προχωρούμε στην αποκατάσταση των ζημιών και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών.»

Ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης δήλωσε:

«Η συνάντηση με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπήρξε ιδιαίτερα ουσιαστική. Η επικείμενη χρηματοδότηση του Δήμου Τεμπών για έργα αποκατάστασης ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα κρίνεται απολύτως αναγκαία, προκειμένου να αποκατασταθούν οι υποδομές και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών.»