Σύσκεψη την Παρασκευή στην Περιφέρεια με το Πανεπιστήμιο Brighton για τα αντιπλημμυρικά της Θεσσαλίας

Ενημερωτική συνάντηση εργασίας συγκαλεί ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας την Παρασκευή 17 Ιουλίου και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα: «Η νέα στρατηγική συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το Πανεπιστήμιο Brighton για την ανάπτυξη και εφαρμογή Λύσεων Βασισμένων στη Φύση (Nature-Based Solutions – NbS) στο πλαίσιο των υπό εκπόνηση Αντιπλημμυρικών Masterplan της Θεσσαλίας».



Η συνάντηση διοργανώνεται με αφορμή την συνεργασία, η οποία υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Πανεπιστημίου Brighton του Ηνωμένου Βασιλείου, των αναδόχων μελετητών των Masterplan και των αρμόδιων φορέων διαχείρισης υδάτων και περιβάλλοντος.

Στόχος της συνεργασίας είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η ανάπτυξη σύγχρονων μεθοδολογιών σχεδιασμού για την αντιπλημμυρική προστασία της Θεσσαλίας, με έμφαση στις λύσεις που βασίζονται στη φύση (NbS) , σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας (ΕΘΝ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ, ΣΔΚΠ κ.α.).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα παρουσιαστούν:

Το πλαίσιο της συνεργασίας Περιφέρειας Θεσσαλίας – Πανεπιστημίου Brighton.

Η μεθοδολογία ενσωμάτωσης των Nature-Based Solutions στον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό της Περιφέρειας.

Η πρόοδος του υπό εκπόνηση Masterplan και οι επόμενες ενέργειες.

Οι δυνατότητες ανάπτυξης ενός μόνιμου δικτύου συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας για τη βιώσιμη διαχείριση των ποτάμιων οικοσυστημάτων της Θεσσαλίας.

Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Θεσσαλίας απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου μοντέλου αντιπλημμυρικής προστασίας που συνδυάζει την ασφάλεια των πολιτών με την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.