Σύστημα αυτόματης τηλεοπτικής μετάδοσης αγώνων αποκτά το Κλειστό Γυμναστήριο Ελασσόνας

Με ένα σύγχρονο σύστημα αυτόματης τηλεοπτικής μετάδοσης αγώνων καλαθοσφαίρισης θα εξοπλιστεί το Κλειστό Γυμναστήριο Ελασσόνας, μετά την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εγκατάσταση του σχετικού εξοπλισμού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ).

Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, οι επίσημοι αγώνες που θα διεξάγονται στο Κλειστό Γυμναστήριο θα μεταδίδονται αυτόματα μέσω διαδικτύου, επιτρέποντας σε φιλάθλους, οικογένειες αθλητών και φίλους του μπάσκετ να παρακολουθούν τις αναμετρήσεις από οπουδήποτε.

Η νέα ψηφιακή δυνατότητα αναμένεται να ενισχύσει την προβολή των τοπικών αθλητικών σωματείων και των αθλητών τους, να διευρύνει την απήχηση των διοργανώσεων και να συμβάλει στην εξωστρέφεια και την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητισμού στην περιοχή.

Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Βιώσιμης Κινητικότητας και Αθλητικών Εγκαταστάσεων κ. Ιωάννης Δραγατσίκης δήλωσε: «Η εγκατάσταση του νέου συστήματος δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους φιλάθλους να παρακολουθούν τους αγώνες, ακόμη και όταν δεν μπορούν να βρίσκονται στο γήπεδο. Παράλληλα, προβάλλει τα σωματεία, τους αθλητές και τις διοργανώσεις του Δήμου μας, ενισχύοντας την εξωστρέφεια του τοπικού αθλητισμού και αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες προς όφελος της αθλητικής κοινότητας».