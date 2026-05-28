Τέλος καλοκαιριού η νέα πεζογέφυρα στην Αγία Παρασκευή Τεμπών – προχωρούν οι εργασίες

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την κατασκευή της νέας μεταλλικής πεζογέφυρας στην κοιλάδα των Τεμπών, ενός έργου που αναμένεται να αποκαταστήσει την πρόσβαση των επισκεπτών και των προσκυνητών στο Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής, σχεδόν τρία χρόνια μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel.

Η παλιά πεζογέφυρα, που αποτελούσε σημείο αναφοράς για την περιοχή και βασική δίοδο προς το προσκύνημα, υπέστη σοβαρές ζημιές από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023. Από τότε παραμένει εκτός λειτουργίας, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση πεζών και δυσχεραίνοντας σημαντικά την πρόσβαση στον ιστορικό θρησκευτικό προορισμό.

Σύμφωνα με την τεχνική αξιολόγηση που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η μακροσκοπική επιθεώρηση της γέφυρας έδειξε ότι ορισμένα τμήματα της κατασκευής μπορούν να διατηρηθούν και να αποκατασταθούν.

Ειδικότερα, τα δύο ακραία ανοίγματα, καθώς και τα βάθρα και οι πυλώνες της γέφυρας κρίθηκε ότι μπορούν να επισκευαστούν. Αντίθετα, το κεντρικό άνοιγμα υπέστη τέτοιας έκτασης βλάβες ώστε απαιτείται πλήρης αντικατάστασή του με νέο φορέα αντίστοιχων προδιαγραφών.

Νέα γέφυρα μήκους σχεδόν 100 μέτρων

Οι εργασίες προετοιμασίας του έργου ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2025, με γεωτεχνικές έρευνες και γεωτρήσεις στην περιοχή. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η καθαίρεση των κατεστραμμένων τμημάτων της υφιστάμενης πεζογέφυρας, ανοίγοντας τον δρόμο για την κατασκευή της νέας μεταλλικής διάβασης.

Η νέα γέφυρα θα έχει συνολικό μήκος 96,4 μέτρα και θα αποτελείται από τρία ανεξάρτητα ανοίγματα. Δύο ακραία ανοίγματα μήκους 21 μέτρων, και ένα κεντρικό άνοιγμα μήκους 54 μέτρων.

Τα ακραία τμήματα θα κατασκευαστούν με δίδυμες σύμμικτες μεταλλικές δοκούς, ενώ το κεντρικό άνοιγμα θα διαθέτει σύγχρονη τοξωτή μεταλλική κατασκευή με δύο πλευρικά δικτυώματα και εγκάρσιες σύμμικτες δοκούς, σχεδιασμό που εξασφαλίζει αυξημένη αντοχή και στατική επάρκεια απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Το συνολικό βάρος της μεταλλικής κατασκευής θα φθάνει περίπου τους 80 τόνους, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, οι κύριες εργασίες κατασκευής αναμένεται να συνεχιστούν και τους επόμενους μήνες, με στόχο η νέα πεζογέφυρα να παραδοθεί προς χρήση μέσα στο καλοκαίρι του 2026.

Η ολοκλήρωση του έργου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική τόσο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής όσο και για την τουριστική και θρησκευτική κίνηση στα Τέμπη, καθώς θα αποκαταστήσει τη σύνδεση με ένα από τα πιο γνωστά προσκυνήματα της Θεσσαλίας και θα επαναφέρει μια εμβληματική εικόνα του τοπίου που χάθηκε μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel.

Τάσος Πλέντζας, Εφ. ΚΟΣΜΟΣ