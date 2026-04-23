Τέμπη: Απάτη με “μαϊμού” υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ – Αφαίρεσαν 1.200 ευρώ από ηλικιωμένη

Θύμα απάτης έπεσε μια ηλικιωμένη, σε περιστατικό που αναδεικνύει τη θρασύτητα των επιτήδειων που στοχοποιούν ηλικιωμένους.

Ειδικότερα εξιχνιάστηκε, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τεμπών, περίπτωση απάτης σε βάρος ηλικιωμένης και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ατόμων, 21χρονης και 32χρονου.

Ειδικότερα, το μεσημέρι της 2-04-2026 σε περιοχή του Δήμου Τεμπών, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη, προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και με το πρόσχημα «δήθεν» διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας, την έπεισε να τοποθετήσει το χρηματικό ποσό των 1.200 ευρώ και ένα τραπεζικό βιβλιάριο σε σακούλα, την οποία άφησε έξω από την οικία της και η οποία ακολούθως, αφαιρέθηκε.

Από την έρευνα των αστυνομικών και τη συνδυαστική ανάλυση των στοιχείων ταυτοποιήθηκαν οι δύο προαναφερόμενοι δράστες, οι οποίοι για την παράνομη δράση τους χρησιμοποίησαν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τεμπών.