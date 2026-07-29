Τέμπη: Αρχές Σεπτεμβρίου παραδίδεται η νέα γέφυρα της Αγίας Παρασκευής (φωτο)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την αποκατάσταση της γέφυρας της Αγίας Παρασκευής στα Τέμπη, που είχε καταστραφεί από την κακοκαιρία Ντάνιελ, τον Σεπτέμβριο του 2023. Έκτοτε δεν υπήρχε δυνατότητα επίσκεψης στο ιερό Προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής.

Σήμερα τοποθετείται το μεγαλύτερο μεταλλικό τμήμα της πεζογέφυρας, το ύψος της οποίας θα ξεπερνάει κατά 1.5 μέτρο την προηγούμενη. Το έργο περιλαμβάνει εξειδικευμένες εργασίες ενίσχυσης των υφιστάμενων ακροβάθρων και μεσοβάθρων της γέφυρας, με τη χρήση ανθρακονημάτος, αυξάνοντας τη συνολική αντοχή της κατασκευής.

Παράλληλα, κατασκευάστηκαν νέες δοκοί από οπλισμένο σκυρόδεμα, πάνω στις οποίες θα εδραστεί η νέα μεταλλική γέφυρα. Η νέα κατασκευή έχει συνολικό μήκος 93 μέτρων, αποτελείται από τρία ανοίγματα και διαθέτει αυξημένο πλάτος τριών μέτρων, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση στη διέλευση. Η επιχείρηση εκτελέστηκε από εξειδικευμένο συνεργείο, με τη συνδρομή ισχυρών ανυψωτικών μηχανημάτων και γερανών, λόγω του μεγάλου μεγέθους και του ιδιαίτερου βάρους του μεταλλικού φορέα.

Προηγήθηκε η μεταφορά των μεταλλικών τμημάτων της γέφυρας στο εργοτάξιο, ενώ ολοκληρώθηκαν οι ιδιαίτερα απαιτητικές εργασίες συναρμολόγησης και συγκόλλησης όλων των μεταλλικών στοιχείων στην ειδικά διαμορφωμένη πλατεία εργασίας, η οποία κατασκευάστηκε για τον σκοπό αυτό.

Στη συνέχεια θα γίνουν εργασίες στο κατάστρωμα της πεζογέφυρας και το αργότερο αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να παραδοθεί σε χρήση για να μπορούν επισκέπτες και προσκυνητές έχουν ασφαλή πρόσβαση στο Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής.

Την ικανοποίηση του για την εξέλιξη των εργασιών στο Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής εξέφρασε και ο δήμαρχος Τεμπών κ. Γ. Μανώλης, ο οποίος επισκέφθηκε το σημείο που εκτελούνται οι εργασίες

Ρεπορτάζ: Βαγγέλης Μητρούσιας – Ιωάννης Γιάτσιος

ertnews.gr