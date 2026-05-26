Τέμπη: Βίντεο με την αναδιαμορφωμένη αίθουσα της δίκης – Επιστροφή στο εδώλιο την Τετάρτη 27 Μαΐου

Ολοκληρώθηκαν τα έργα βελτίωσης στην αίθουσα συνεδριάσεων στην οποία θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τετάρτη η δίκη για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που έρχεται στη δημοσιότητα, από 283,75 τ.μ. που ήταν κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της δίκης στις 23 Μαρτίου 2026, αυξήθηκε στα 452 τ.μ., όπως επίσης αυξήθηκε κατά 100 και ο αριθμός των θέσεων.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης προχώρησε σε παρεμβάσεις στην αίθουσα του «Γαιόπολις» του συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την ομαλή διεξαγωγή της δίκης των Τεμπών, μετά από αίτημα της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Παράλληλα, η διευθύνουσα το Εφετείο Λάρισας, πρόεδρος Εφετών Μαρία Λιάνου εξέδωσε συμπληρωματική – διορθωτική πράξη την οποία απέστειλε στην Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων και στους κατά τόπους Δικηγορικούς Συλλόγους.

Υπενθυμίζεται πως η διορθωτική πράξη της κυρίας Λιάνου αναφέρει: «Συμπληρωματική – Διορθωτική πράξη για την αίθουσα συνεδριάσεων για την εκδίκαση της υπόθεσης του δυστυχήματος των Τεμπών», όπου για την εκδίκαση της υπόθεσης από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας ορίζεται η «αίθουσα διαλέξεων του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» (πρώην Τ.Ε.Ι. Λάρισας), εμβαδού 452,01 τ.μ., όπου εγκαθίσταται η έδρα του Δικαστηρίου, τα έδρανα των δικηγόρων, καθώς και οι θέσεις των κατηγορουμένων κλπ. Ως επιπρόσθετη αίθουσα συνεδριάσεως (ακροατήριο) για την εκδίκαση της ως άνω υποθέσεως, τον εκ δεξιών της εισόδου κύριο χώρο υποδοχής του ανωτέρω Συνεδριακού Κέντρου, εμβαδού 109,57 τ.μ., όπου εγκαθίστανται θέσεις ακροατηρίου με οθόνες».

