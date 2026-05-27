Τέμπη – Δικηγόροι μοιραίου σταθμάρχη: Το δημόσιο είχε γνώση των κινδύνων, ήταν το εύκολο θύμα

Τις ευθύνες του δημοσίου για το έγκλημα στα Τέμπη ανέδειξαν οι συνήγοροι του μοιραίου σταθμάρχη, Βασίλη Σαμαρά, στη σημερινή δίκη που διεξάγεται στο Γαιόπολις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οι δικηγόροι εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους για τη στάση του δημοσίου στη δίκη και συγκεκριμένα στη δήλωση παράστασης προς υποστήριξης της κατηγορίας για τον εντολέα τους, άλλους δύο σταθμάρχες και έναν επιθεωρητή.

Μάλιστα, την χαρακτήρισαν ως απαράδεκτη και αβάσιμη. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το documentonews.gr οι συνήγοροι του σταθμάρχη τόνισαν ότι ο ΟΣΕ λειτουργούσε επί χρόνια χωρίς συστήματα ασφαλείας και υποστελέχωση, ενώ υπενθύμισαν ότι το ίδιο το δημόσιο είχε την εποπτεία του σιδηροδρόμου.

«Το ελληνικό δημόσιο είχε γνώση των κινδύνων. Έχει συμβάλει στην δυστύχημα μέσω παραλείψεων», πρόσθεσαν. Σε εκείνο το σημείο παρενέβη συγγενής θύματος και ζήτησε να αναφέρονται στην τραγωδία ως έγκλημα και όχι σαν δυστύχημα.

Οι δικηγόροι του Σαμαρά υπογράμμισαν ότι το δημόσιο φαίνεται από τη δικογραφία να συνδέεται με τις αιτίες της τραγωδίας και σημείωσαν ότι από την πρώτη στιγμή έγινε «επιπόλαιη αναζήτηση ευθυνών». «Ήταν το εύκολο θύμα. Ότι έγινε δεν ήταν προϊόν μιας μεμονωμένης πράξης. Οι σταθμάρχες βρέθηκαν να επιχειρούν με βασικές ελλείψεις συστημάτων ασφαλείας» πρόσθεσαν.

Συγγενής θύματος υπενθύμισε σε εκείνο το σημείο ότι ο ίδιος ο Βασίλης Σαμαράς επέλεξε και επιδίωξε να βρεθεί στο συγκεκριμένο περιβάλλον.

