Τέμπη: Η απουσία πυράντοχου υλικού από τα καθίσματα και οι αιχμές κατά του Εφέτη Ανακριτή Λάρισας

Συνέντευξη Τύπου πραγματοποίησε η Επιτροπή Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών για την τραγωδία στα Τέμπη, με αφορμή τη δημοσιοποίηση του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ σχετικά με την πυραντοχή των καθισμάτων και των υλικών της αμαξοστοιχίας.

Ο πραγματογνώμονας και μέλος της επιτροπής, κ. Κώστας Λακαφώσης, ανέφερε ότι η φωτιά στο βαγόνι Β2 εκτιμάται πως ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα. Ωστόσο, όπως επισήμανε, η εξάπλωσή της έγινε ταχύτατα μέσω των καθισμάτων, τα οποία – σύμφωνα με τα ευρήματα – δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές πυρασφάλειας.

Το αποτέλεσμα ήταν, όπως είπε, τουλάχιστον δύο επιβάτες να επιβιώσουν αρχικά από τη σύγκρουση, αλλά τελικά να χάσουν τη ζωή τους εξαιτίας της φωτιάς.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο κ. Λακαφώσης παρουσίασε τμήμα παλαιότερου τύπου καθίσματος, εξηγώντας ότι τα παλαιά καθίσματα αποτελούνταν από τρία διακριτά στρώματα: στη βάση το γνωστό κίτρινο αφρώδες υλικό, στην επιφάνεια το κάλυμμα του καθίσματος και ενδιάμεσα ένα ειδικό ύφασμα αραμιδίου με πυράντοχες ιδιότητες, το οποίο λειτουργούσε καθυστερητικά στην εξάπλωση της φωτιάς σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Όπως τόνισε, όλες οι αντικαταστάσεις καθισμάτων που έγιναν τα τελευταία χρόνια – συμπεριλαμβανομένων αυτών στο βαγόνι Β2 – πραγματοποιήθηκαν χωρίς την ενσωμάτωση του συγκεκριμένου πυράντοχου υλικού.

Ψαρόπουλος κατά εφέτη ανακριτή Λάρισας

Σε νομικό επίπεδο, ο κ. Αντώνης Ψαρόπουλος, δικηγόρος και πατέρας θύματος, άσκησε κριτική στον εφέτη ανακριτή Λάρισας, κάνοντας λόγο για απροθυμία διερεύνησης κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν τους συγγενείς των θυμάτων, μεταξύ αυτών και το θέμα της πυρασφάλειας των καθισμάτων. Υπενθύμισε ότι ήδη από τις 17 Μαρτίου 2023 είχαν τεθεί σχετικά αιτήματα στη Δικαιοσύνη από συγγενείς θυμάτων, ενώ ακολούθησαν περισσότερες από δέκα αντίστοιχες παρεμβάσεις.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ανακριτική διαδικασία δεν ήταν επαρκής και ότι θα έπρεπε να παραμείνει ανοιχτή έως την ολοκλήρωση και παράδοση του πορίσματος για την πυρασφάλεια των καθισμάτων του μοιραίου τρένου.

Στη συνέντευξη Τύπου παρενέβη και μία νεαρή γυναίκα, επιζήσασα του δυστυχήματος, η οποία βρισκόταν στο βαγόνι Β2. Περιέγραψε ότι τη στιγμή της σύγκρουσης είδε αρχικά σπίθες, ενώ μετά την ακινητοποίηση του βαγονιού παρατήρησε έντονο μαύρο καπνό. Όπως ανέφερε, μέχρι να καταφέρει να εξέλθει, είδε τη φωτιά να εξαπλώνεται με γρήγορο ρυθμό.

(*) φωτογραφία eurokinissi

lifo.gr