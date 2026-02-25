Τέμπη: Κλειστά για τρεις ώρες το Σάββατο Καφέ και εστιατόρια – Στις 12:00 η συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία

Διαδήλωση και απεργιακές κινητοποιήσεις ανακοινώνονται από φορείς και σωματεία που θα λάβουν χώρα στη Λάρισα ενόψει της συμπλήρωσης τριών ετών από την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Το κεντρικό συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί στην Κεντρική Πλατεία στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου, ενώ το απόγευμα στις 7 θα υπάρξει και συναυλία με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου Λάρισας.

Άγνωστο πάντως αν η συμμετοχή θα έχει την μεγάλη επιτυχία των προηγούμενων χρόνων καθώς η διάσπαση του συλλόγου θυμάτων των συγγενών και η κομματικοποίηση της Καρυστιανού δεν ευνοούν τις συσπειρώσεις του παρελθόντος.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν και τα καταστήματα εστίασης της Λάρισας τα οποία σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΙΚΑΕΛ θα κλείσουν για τρεις ώρες (11:00 – 14:00).

Το μεσημέρι της Τετάρτης δόθηκε συνέντευξη Τύπου στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου. Ο πρόεδρος φορέα Γιάννης Σκόκας επισήμανε μεταξύ άλλων ότι «τα Τέμπη είναι εδώ, είναι παντού στη ζωή μας διάχυτα. Αυτό επιβεβαίωσε αυτή η πείρα των τριών χρόνων που κύλησαν από την ημέρα που πραγματοποιήθηκε αυτό το απίστευτο, το απερίγραπτο έγκλημα. Είναι εδώ και εξακολουθεί μια κατάσταση όπου πληρώνουμε, πληρώνουμε ακόμα και με τη ζωή μας για τα κέρδη λίγων. Και αυτό είναι μια διαπίστωση η οποία δεν αφορά πια μόνο το σιδηρόδρομο. Αυτό είναι κάτι που αφορά συνολικά όλο το φάσμα της ζωής μας».

Η ανακοίνωση του ΣΙΚΑΕΛ

Οι συνδικαλιστές της τοπικής εστίασης εξέδωσαν την παρακάτω ανακοίνωση.

«Στις 28 Φλεβάρη συμπληρώνονται 3 χρόνια από το μεγάλο έγκλημα των Τεμπών. Ημερομηνία που έχει χαραχτεί στη μνήμη όλων μας ως ημέρα του τραγικού εγκλήματός στα Τέμπη. Ένα έγκλημα προδιαγεγραμμένο που στοίχησε την ζωή 57 ανθρώπων και συγκλόνισε κάθε απλό άνθρωπο στην πόλη μας και όχι μόνο.

Όλα τα μεγάλα ζητήματα που οδήγησαν σε αυτό το έγκλημα παραμένουν ανοιχτά. Τρία χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη, τα καλέσματα για δήθεν «εθνική ενότητα» μπροστά στην τραγωδία και οι νουθεσίες για μια αόριστη «συλλογική ευθύνη» θα πέσουν ξανά στο κενό. Η μαζική λαϊκή συμμετοχή στα συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα θα αποδείξει ότι η κοινωνία δεν αποδέχεται τη διάχυση των ευθυνών. Υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική ευθύνη. Υπάρχουν στρατηγικές επιλογές που υλοποιήθηκαν διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις . Αυτές οι επιλογές οδήγησαν στο έγκλημα και συνεχίζουν να γεννούν νέους κινδύνους.

Σαν ΣΥΚΑΕΛ συμμετείχαμε σε όλες τις πρωτοβουλίες το προηγούμενό χρόνο μαζί με τους υπολοίπους φορείς τις πόλης μας, μπαίνοντας μπροστά στον αγώνα, μαζί με όλο τον λαό κάνουμε διαρκώς πράξη τον λόγο που δώσαμε πριν από τρία χρόνια στις οικογένειες των θυμάτων αλλά και στους εαυτούς μας πως δεν θα αφήσουμε να συγκαλυφθεί το έγκλημα.

Συνεχίζουμε οργανώνοντας την κλιμάκωση του αγώνα μας .Καλούμε το Σάββατο 28/02/2026 σε κλείσιμο των καταστημάτων μας 11:00 -14:00 και συμμετοχή 12:00 στην Συγκέντρωση στην Κεντρική Πλατεία. Παράλληλα ,εκφράζουμε τον απόλυτο σεβασμό μας προς τα μέλη που επιθυμούν να προχωρήσουν σε ολικό κλείσιμο των επιχειρήσεων τους καθ΄ολη την διάρκεια της ημέρας.

Παλεύουμε μαζί με τους υπόλοιπους φορείς της πόλης μας, για το δίκιο μας, για το δίκιο αυτών που χάθηκαν, παλεύουμε για τις ζωές μας!!!

Να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη και να αποδοθούν οι πραγματικές πολιτικές και ποινικές ευθύνες!

Σύγχρονες, ασφαλείς, φτηνές και μαζικές μεταφορές .

Άμεσα μέτρα ασφαλούς κυκλοφορίας των τρένων ιδιαίτερα κατά τη διέλευσή τους από κατοικημένες περιοχές. Να δρομολογηθούν έργα για την υπογειωποίηση των σιδηροδρομικών γραμμών στην πόλη μας (άξονες Αθήνας-Θεσσαλονίκης & Λάρισας-Βόλου).

