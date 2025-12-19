Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για τα “χαμένα” βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας

Στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου συνεχίζεται από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η δίκη για το χαμένο βιντεοληπτικό υλικό στα Τέμπη. Κατηγορούμενοι είναι o πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar.

Η υπόθεση αφορά τη μη προσκόμιση στον Εφέτη Ανακριτή του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, από όπου ξεκίνησε η αμαξοστοιχία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023, πριν από την τραγική σύγκρουση στα Τέμπη.

Στην προηγούμενη δικάσιμο το δικαστήριο διέκοψε, προκειμένου να βρεθεί η κατάλληλη αίθουσα για τις ανάγκες κυρίως των δικηγόρων που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και ξεπερνούν τους είκοσι. Η αίθουσα τελικά που επιλέχθηκε είναι αυτή του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου με κάποιες επιπλέον προσθήκες εδράνων και καθισμάτων.

Ρεπορτάζ: Ελπίδα Κουτσογιάννη

