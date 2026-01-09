Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας

Σήμερα το πρωί (9/1) συνεχίζεται η δικαστική διαδικασία που σχετίζεται με την υπόθεση των Τεμπών και αφορά το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Υπενθυμίζεται ότι η κύρια δίκη δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, καθώς η διαδικασία βρίσκεται σε στάδιο εξέτασης διαδικαστικών ζητημάτων.

Όπως αναφέρει το antenna.gr στο πλαίσιο αυτό, έξω από τα δικαστήρια έχει ανακοινωθεί συγκέντρωση από μέλη του Ρουβίκωνα, με σκοπό τη στήριξη των συγγενών.

Η υπόθεση, για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού στην υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών, ήρθε για πρώτη φορά στο ακροατήριο τον Ιούνιο του 2025.

Το δικαστήριο είχε διατάξει την αυτοπρόσωπη παρουσία όλων των κατηγορουμένων στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου (30/10), ωστόσο και εκείνη τη μέρα παρών στη δικαστική αίθουσα ήταν μόνον ένας εκ των κατηγορουμένων.

Στο εδώλιο κάθισαν ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας φύλαξης, ο πρώην Πρόεδρος του ΟΣΕ και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ.