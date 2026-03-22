Τέμπη: Την Δευτέρα στη Λάρισα η έναρξη της μεγάλης δίκης – Τι προσδοκούν οι συγγενείς των 57 νεκρών της τραγωδίας

57 ψυχές…. Οι 30 από αυτές, από 15 έως 29 ετών…. Χάθηκαν άδικα το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023 στην τραγωδία στα Τέμπη, όταν δύο τρένα, ένα επιβατικό και ένα εμπορικό συγκρούστηκαν μετωπικά. Τα όνειρα του 15χρονου Γιώργου, της Αναστασίας, του Τάσου, της Μάρθης και τόσων άλλων νέων παιδιών τσακίστηκαν μεμιάς στις παγωμένες ράγες στην κοιλάδα των Τεμπών που έγινε τόπος μαρτυρίου και ατελείωτου πόνου για δεκάδες οικογένειες.

Εδώ και τρία χρόνια το σημείο της ανείπωτης τραγωδίας στα Τέμπη, έχει μετατραπεί σε χώρο μνήμης για τις οικογένειες των θυμάτων, που φύτεψαν 57 ελιές, η καθεμία με το όνομα ενός νεκρού, έστησαν εκκλησάκια, σήκωσαν πανό στα σύρματα στην περίφραξη του σιδηροδρομικού δικτύου.

Για τους συγγενείς των νεκρών είναι μέρος συνάντησης και αλληλοσυμπαράστασης. Όπως έχουν πει, εκεί, νιώθουν κοντά στα παιδιά τους….

Ίσως ο πιο συχνός επισκέπτης να είναι ο παππούς του αδικοχαμένου Τάσου Κουτσόπουλου που επισκέπτεται το σημείο της σιδηροδρομικής τραγωδίας, τρεις και τέσσερις φορές την εβδομάδα, για «να κρατά παρέα στον Τάσο του», όπως ο ίδιος λέει…

Αύριο (23.03.2026), ημέρα έναρξης της δίκης των Τεμπών, το τρένο δε θα περάσει από το σημείο του δυστυχήματος, σε ένδειξη σεβασμού στα θύματα και τις οικογένειές τους, με τους σιδηροδρομικούς να πραγματοποιούν 24ωρη απεργία.

Η ώρα της δικαιοσύνης

Οι συγγενείς των νεκρών, οι μητέρες και οι πατεράδες που θρήνησαν τόσο νέα παιδιά, παιδιά που ορφάνεψαν από γονείς, οικογένειες που βυθίστηκαν στο πένθος από την αναπάντεχη τραγωδία, περίμεναν την αυριανή έναρξη της δίκης των Τεμπών, τρία ολόκληρα χρόνια. Τρία χρόνια αγωνίας, τρία χρόνια σκληρού και επίμονου δικαστικού αγώνα για να βγει η αλήθεια στο φως και να αποκαλυφθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης, για να οδηγηθούν όσοι έχουν ευθύνες στο «σκαμνί», για να αποδοθεί δικαιοσύνη, για να επέλθει κάθαρση στις ψυχές τους, παρά την ισόβια ανοιχτή πλήγη της απώλειας.

Περιμένουν από τη δικαιοσύνη απαντήσεις στα δεκάδες έως και σήμερα αναπάντητα ερωτήματά τους και απαιτούν τη λογοδοσία όλων όσων φέρουν ευθύνη για μία από τις μεγαλύτερες σιδηροδρομικές τραγωδίες, στην παγκόσμια ιστορία. Η περίοδος της ανακριτικής έρευνας, που διήρκεσε δυόμισι ολόκληρα χρόνια, κλυδωνίστηκε πολλές φορές από τις καταγγελίες των συγγενών των θυμάτων ότι συγκαλύπτονται οι ευθύνες πολιτικών προσώπων και αποκρύπτονται ή δεν ερευνώνται κρίσιμα για την υπόθεση ζητήματα.

Ουκ ολίγες φορές, οικογένειες θυμάτων βρέθηκαν στο γραφείο του εφέτη ανακριτή της υπόθεσης, αλλά και στην εισαγγελική αρχή της Λάρισας, υποβάλλοντας σωρεία αιτημάτων για περαιτέρω πράξεις, που κατά τη γνώμη τους δεν είχαν γίνει, ενώ άλλες φορές επισκέφθηκαν το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας για να μηνύσουν τους δικαστικούς λειτουργούς που χειρίστηκαν πτυχές της υπόθεσης.

Ενώ σε άλλες υποθέσεις του παρελθόντος, η συζήτηση, ακόμα και η αμφισβήτηση δικαστικών ενεργειών γινόταν μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, στην περίπτωση της υπόθεσης των Τεμπών, γίνεται πρωτίστως δημόσια, ανοιχτά και σε πολύ υψηλούς τόνους, με μερίδα συγγενών και δικηγόρων που εκπροσωπούν οικογένειες, να «σφυροκοπούν» τους δικαστικούς λειτουργούς με καταγγελίες για συγκάλυψη, ψέματα, λάθη και παραλείψεις στο έργο τους.

Τελευταίο περιστατικό υπήρξε η… διανυκτέρευση της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Πάνου Ρούτσι στο Πρωτοδικείο Λάρισας, ζητώντας να τους χορηγηθούν αντίγραφα από τα κατασχεθέντα του δικαστικού πραγματογνώμονα Μπατζόπουλου. Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας βιντεοσκόπησε και ανέβασε στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης τα κατασχεθέντα, διαμαρτυρόμενη για την αιφνίδια απόφαση της Προϊσταμένης του Πρωτοδικείου Λάρισας να σταματήσει η αντιγραφή και χορήγηση του βιντεοληπτικού υλικού, ενώ αρχικά είχε εγκριθεί από άλλη δικαστική λειτουργό. Με ανάρτησή της σε λογαριασμό της, έψεξε για το θέμα τη δικαιοσύνη και η Μαρία Καρυστιανού, που επίσης έμεινε στο δικαστικό μέγαρο Λάρισας, μέχρι πολύ αργά τη νύχτα της Πέμπτης.

Τα ανοιχτά «μέτωπα» της τραγωδίας

Όχι μία, ούτε δύο, αλλά οκτώ ανοικτές δικογραφίες απασχολούν τη δικαιοσύνη για την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Εκτός από τη μεγάλη δίκη που ξεκινά αύριο και αφορά σε 36 κατηγορούμενους– όλοι τους πρόσωπα που σχετίζονται με το σιδηρόδρομο- παράλληλα διενεργούνται άλλες επτά ποινικές έρευνες για το τί συνέβη το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Έρευνα για το «μπάζωμα»

Μόλις πριν από λίγες ημέρες ολοκληρώθηκε η ανάκριση για το «μπάζωμα» του χώρου του δυστυχήματος. Την ανακριτική έρευνα διενήργησε η αρεοπαγίτης Φωτεινή Μηλιώνη για λογαριασμό του Δικαστικού συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου.

Κατηγορούμενοι για παράβαση καθήκοντος για την αλλοίωση του σημείου της τραγωδίας είναι ο πρώην Υπουργός, Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, οι πρώην Διοικητές Πυροσβεστικής και Τροχαίας Λάρισας και τρεις ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής. Κατά την απολογία του ο Χρήστος Τριαντόπουλος, αρνήθηκε την κατηγορία και τώρα περιμένει την κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου για το αν θα παραπεμφθεί ενώπιον Ειδικού Δικαστηρίου ή όχι.

Έρευνα για τον Κώστα Καραμανλή

Σε εξέλιξη εδώ και λίγους μήνες είναι η ανακριτική έρευνα για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή και 10 πρώην Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου, επίσης για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Ο Αρεοπαγίτης Ηλίας Γιαρένης διεξάγει την έρευνα, καλώντας μάρτυρες και μέσα στους επόμενους μήνες το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου θα αποφασίσει αν θα υπάρξει Ειδικό Δικαστήριο για τον πρώην «γαλάζιο» Υπουργό.

Έρευνα για τη σύμβαση «717»

23 πρόσωπα από ΕΡΓΟΣΕ, κοινοπραξίες που ανέλαβαν το έργο και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών περιμένουν την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το αν θα καθίσουν στο «σκαμνί» για απάτη και άλλα κακουργήματα, για τη μη υλοποίηση της σύμβασης που αφορούσε την τηλεδιοίκηση και τη φωτοσήμανση στα τρένα. Η αμαρτωλή σύμβαση «717» είχε υπογραφεί το 2014, με ορίζοντα υλοποίησης το 2016 και έως το δυστύχημα είχε λάβει 7 παρατάσεις (!), χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το έργο.

Δίκη για χαμένα βίντεο

Σε κλίμα άγριας σύγκρουσης διεξάγεται εδώ και λίγο καιρό στη Λάρισα, η δίκη για τα χαμένα βίντεο από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Τελευταίο επεισόδιο ήταν η λιποθυμία της Προέδρου της έδρας και η απροθυμία του Πρωτοδικείου Λάρισας να δώσει αντίγραφο του υλικού που κατέσχεσε από τους σκληρούς δίσκους του κ. Μπατζόπουλου, στους συγγενείς που παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες στη δίκη.

Δίκη για ελεγκτές Εθνικής Διαφάνειας

Σε αυτή τη δίκη κατηγορούμενοι είναι δύο ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που ερεύνησαν τη σύμβαση 717 και δεν καταλόγισαν ευθύνες στους φορείς που δεν την υλοποίησαν.

Στα παράδοξα της υπόθεσης… ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους εκπροσωπείται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, παρότι, κατά την κατηγορία, το δημόσιο είναι αυτό που έχει ζημιωθεί από τη μη υλοποίηση αυτής της σύμβασης.

Δίκη για τη διαρροή των ηχητικών

7 πρώην στελέχη του ΟΣΕ, ανάμεσά τους και οι Πρώην Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού, κατηγορούνται για τη διαρροή των ηχητικών, με τις τελευταίες συνομιλίες του σταθμάρχη με τους μηχανοδηγούς τον Ελεγκτή κυκλοφορίας. Η δίκη έχει λάβει τρεις αναβολές.

Εκταφές

Το σίριαλ των εκταφών καλά κρατεί, καθώς ελλείψει κατάλληλου εργαστηρίου στην Ελλάδα για να διενεργήσει τις βιοχημικές και τοξικολογικές εξετάσεις που επιθυμούν οι συγγενείς που ζήτησαν εκταφή, η διαδικασία έχει παγώσει.

Οι δρομολογημένες από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας εκταφές ανεστάλησαν, έως ότου υπάρξει κάποια εξέλιξη αναφορικά με τα αιτήματα των συγγενών.

