Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Στη Λάρισα, φορείς, σωματεία και πολίτες συμμετείχαν δυναμικά στη μεγάλη συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει και ότι η κοινωνία εξακολουθεί να απαιτεί απαντήσεις.

Σωματεία εργαζομένων, φοιτητικοί σύλλογοι, επαγγελματικοί και κοινωνικοί φορείς ζητούν δικαιοσύνη για τα θύματα και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Την απεργιακή συγκέντρωση οργάνωσαν το Εργατικό Κέντρο, ο Εμπορικός Σύλλογος, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Καταστημάτων Αναψυχής και Εστίασης, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Λάρισας, η Ένωση Γονέων και οι Φοιτητικοί Σύλλογοι Λάρισας.

Δείτε φωτογραφικά στιγμιότυπα:

(*) φωτογραφίες από 902.gr

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr