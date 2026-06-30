Τέμπη: Χειροπέδες σε άνδρα για μη εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα

Συνελήφθη, χθες σε περιοχή του Δήμου Τεμπών, άνδρας, σε βάρος του οποίου από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες χθες, στο πλαίσιο ελέγχου αστυνομικών της προαναφερόμενης Υπηρεσίας, σε συνεργασία με υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Περιφέρειας Θεσσαλίας, βρέθηκαν 100 σκευάσματα – φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ενώ σε άλλο χώρο βρέθηκαν 18 τεμάχια συσκευασιών κενού περιεχομένου.

Τα ανωτέρω, όπως προέκυψε, αποτελούν μη εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα και κατασχέθηκαν.