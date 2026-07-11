Τέμπη: Xειροπέδες σε 39χρονο για κλοπές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Από το Αστυνομικό Τμήμα Τεμπών σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 39χρονου για απόπειρα κλοπής και κλοπή.

Ειδικότερα, όπως εξακριβώθηκε, την 4/5-07-2026 σε περιοχή του Δήμου Τεμπών, ο 39χρονος έσπασε το τζάμι Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου και αποπειράθηκε να αφαιρέσει αντικείμενα, χωρίς ωστόσο να ολοκληρώσει την πράξη του.

Επιπλέον, την 5-07-2026 στην ίδια περιοχή, ο δράστης, ενεργώντας πανομοιότυπα, αφαίρεσε από σταθμευμένο Ι.Χ.Φ. ένα πορτοφόλι, προσωπικό έγγραφο, μία εργαλειοθήκη με διάφορα αντικείμενα και το χρηματικό ποσό των 880 ευρώ.