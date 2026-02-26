Τέσσερις συλλήψεις για παραβίαση των μέτρων κατά της ευλογιάς

Συνελήφθησαν, χθες, τέσσερα άτομα, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, για παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη μετάδοσης της ευλογιάς.

Συγκεκριμένα:

•στην πρώτη περίπτωση, το μεσημέρι, στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας, ημεδαπός, διότι κατελήφθη να προβαίνει στη βόσκηση -30- προβάτων, ιδιοκτησίας του, σε απόσταση περίπου ογδόντα μέτρων από την σταβλική του εγκατάσταση,

•στην δεύτερη περίπτωση, το μεσημέρι, σε περιοχή του Τυρνάβου, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός, διότι κατελήφθησαν να προβαίνουν στη βόσκηση -120- αιγοπροβάτων, ιδιοκτησίας του ημεδαπού, σε απόσταση περίπου -450 – μέτρων από την σταβλική του εγκατάσταση και

•στην τρίτη περίπτωση, το απόγευμα, σε περιοχή των Φαρσάλων, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Φαρσάλων, ημεδαπός, διότι κατελήφθη να προβαίνει στη βόσκηση -4- προβάτων, ιδιοκτησίας του, σε απόσταση περίπου δέκα μέτρων από την σταβλική του εγκατάσταση.