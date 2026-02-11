Τέταρτη χρονιά κεφιού, παράδοσης και συμμετοχής στον Δήμο Ελασσόνας

Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Ελασσόνας διοργανώνει και φέτος, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το «Ελασσονίτικο Καρναβάλι 2026», έναν θεσμό που έχει πλέον καθιερωθεί ως κορυφαία αποκριάτικη γιορτή για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή.

Σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας, την Καρναβαλική Ομάδα, τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους, κοινωνικούς φορείς και εθελοντές, ο Δήμος Ελασσόνας προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να συμμετάσχουν σε ένα πλούσιο και πολυήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων, που παντρεύει την παράδοση με τη μουσική, τον χορό και το αυθεντικό καρναβαλικό κέφι.

Το Ελασσονίτικο Καρναβάλι αποτελεί μια ανοιχτή, συμμετοχική γιορτή, με στόχο την ενίσχυση της πολιτιστικής ζωής, την ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας και την προβολή της εξωστρέφειας της περιοχής. Οι εκδηλώσεις απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και καλύπτουν κάθε πτυχή της αποκριάτικης παράδοσης.

Η κορύφωση των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί με τη Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση, την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τα Κούλουμα της Καθαράς Δευτέρας σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Τσικνοπέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 – Ώρα 13:30

Κεντρική Πλατεία Ελασσόνας «Τσικνοπέμπτη στην Πλατεία – Υποδοχή του Βασιλιά Καρνάβαλου»

Υποδοχή του «Βασιλιά Καρνάβαλου» με ένα πλούσιο ψυχαγωγικό μεσημέρι για μικρούς και μεγάλους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ανιματέρ, εντυπωσιακό Bubble Show, μουσική από τον DJ και ραδιοφωνικό παραγωγό του Ράδιο Ελασσόνα 88,4 Ανδρέα Νικούλη, ενώ θα διανεμηθούν δωρεάν σφυρίχτρες, σερπαντίνες και χυμοί σε όλα τα παιδιά.

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 – Ώρα 20:00

Αίθουσα Θεάτρου «Δημάρχου Β. Φαρμάκη» Ετήσια Συναυλία Φιλαρμονικής – «Τα Ερωτικά»

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ελασσόνας παρουσιάζει τη συναυλία «Τα Ερωτικά», ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο ρομαντικές αναμνήσεις, με τη συμμετοχή της Ελασσονίτισσας ηθοποιού και ερμηνεύτριας Χριστίνας Γκόλια και του καταξιωμένου τραγουδιστή Μανώλη Χατζημανώλη. Ενορχήστρωση – Διεύθυνση: Δημήτρης Τσιαβές Παρουσίαση: Ευλαμπία Ντούλα Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Κυριακή Μικρής Αποκριάς 15 Φεβρουαρίου 2026 – Ώρα 11:30

Κεντρική Πλατεία Ελασσόνας «Ήρωες εν δράσει ξανά»

Μεγάλο αποκριάτικο πάρτι για παιδιά με πέντε επαγγελματίες ψυχαγωγούς, εντυπωσιακές μασκότ από τον κόσμο των παραμυθιών και των κινουμένων σχεδίων, σόου μάγου, face painting, ζωγραφική και δημιουργική απασχόληση.

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 – Ώρα 19:00

Πλατεία Μικρασιατών (Παλιό Τελωνείο) «Άναμμα Φωτιάς»

Αναβίωση του παραδοσιακού αποκριάτικου εθίμου με μεγάλο γλέντι, υπό τους ήχους της δημοτικής ορχήστρας του Δημήτρη Μιχαλέ.

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 – Ώρα 15:30

Πλατεία Βαροσίου «Αποκριάτικο Παιδικό Πάρτι»

Γιορτή αφιερωμένη στους μικρούς φίλους με ξυλοπόδαρο, παιχνίδια και εκπλήξεις, σε συνδιοργάνωση με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Βαροσίου.

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 – Ώρα 19:00

Κεντρική Πλατεία Ελασσόνας «Άναμμα Φωτιάς & Μεγάλο Party»

Το παραδοσιακό έθιμο της φωτιάς συναντά τον σύγχρονο ρυθμό σε μια μοναδική βραδιά με τη δημοτική ορχήστρα του Δημήτρη Μιχαλέ και τους DJs Ανδρέα Νικούλη και Δημήτρη Αλεξανδρή, σε ένα μεγάλο αποκριάτικο πάρτι.

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 – Ώρα 11:30

Κεντρική Πλατεία Ελασσόνας «Αναβίωση Παραδοσιακών Χορών»

Παρέλαση χορευτικών ομάδων στους δρόμους της πόλης και παρουσίαση παραδοσιακών χορών στην Κεντρική Πλατεία, με γλέντι και τη συνοδεία της ορχήστρας του Δημήτρη Μιχαλέ.

Συμμετέχουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι:

1. Ακαδημία Έρευνας Παραδοσιακών Χορών Ελασσόνας

2. Λαογραφική Αρχαιολογική Εταιρεία Ελασσόνας (Λ.Α.Ε.Ε.)

3. Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Βερδικούσιας «Η Ομόνοια»

4. Ένωση Ποντίων Επαρχίας Ελασσόνας

5. Μορφωτικός Σύλλογος Τσαριτσάνης

6. Πολιτιστικός Σύλλογος Δρυμού

7. Σύλλογος Μικρασιατών Δήμου Ελασσόνας

8. Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Κρυοβρυοσιωτών «Ο Ξένιος Ζευς»

9. Σύλλογος Κοπατσαραίων

10. Δίκτυο Καλλιτεχνών και Επιστημόνων για την Ανάπτυξη της Επαρχίας Ελασσόνας (ΔΙ.Κ.Ε.Α.Ε.ΕΛ.)

11. Μορφωτικός Σύλλογος Συκέας

Κυριακή Αποκριών 22 Φεβρουαρίου 2026 – Ώρα 16:00

Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση – Η κορύφωση του κεφιού

Η μεγάλη στιγμή της πόλης ξεκινά. Η οδός 6ης Οκτωβρίου πλημμυρίζει χρώμα, μουσική και σάτιρα, από τη διασταύρωση των οδών Βυζαντίου και Πόντου έως την Κεντρική Πλατεία Ελασσόνας.

Παρουσίαση: Μάγδα Αθανασιάδου & Στέλιος Ντικούλης Μουσική επιμέλεια: DJs Ανδρέας Νικούλης & Σωτήρης Φερφυρής

Στην παρέλαση συμμετέχουν:

· Ελεύθερη Ομάδα (ανοιχτή συμμετοχή πολιτών & επισκεπτών)

· ΚΔΑΠ Δημιουργικά Παιδιά – «Μυστήρια στην Ιαπωνία»

· 2ο Δημοτικό Σχολείο & 2ο–4ο Νηπιαγωγείο Ελασσόνας – «Βυθός»

· Λαογραφική Αρχαιολογική Εταιρεία Ελασσόνας – «Grease»

· Μορφωτικός Σύλλογος Ευαγγελισμού – «Αστερίξ & Οβελίξ – Το αλκοολικό χωριό»

· Ακαδημία Έρευνας Παραδοσιακών Χορών & ΚΔΑΠ Αστερόσκονη – «The Trolls»

· Πουρέδες – «La Boo Boo»

· Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας – «Κατά λάθος… Βραζιλιάνοι»

· Ε.Ε.Σ. Μηλέας – «Αλαντίν»

· Πολιτιστικός Σύλλογος Δρυμού – «Στραβάδια… παρουσιαστείτε!»

Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Συκέας – «Wild West… Ήρθε η ώρα μας!»

· Γυμναστικός Σύλλογος Ελασσόνας – «Παίζουμε και καρφώνουμε»

· Πολιτιστικός Σύλλογος Λυκουδίου – «ΟΠΕΚΕΠΕ»

· Μορφωτικός Σύλλογος Αραδοσιβίων – «Τα Αραδοσίβια στο παζάρι» (Οι συμμετοχές συνεχίζονται)

Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 – Από τις 10:00

«Κούλουμα σε όλο τον Δήμο»

Τα παραδοσιακά Κούλουμα θα εορταστούν με νηστίσιμα εδέσματα σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Ελασσόνας, σε συνεργασία με τα τοπικά συμβούλια και τους πολιτιστικούς συλλόγους.

Σημείωση: Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί. Για τυχόν αλλαγές θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση www.dimoselassonas.gr

Ο Δήμος Ελασσόνας καλεί όλους τους συμμετέχοντες και επισκέπτες να συμβάλλουν στη διατήρηση της καθαριότητας και στην προστασία του περιβάλλοντος.