Τίμησαν την Ημέρα της Γυναίκας τα μέλη ΚΑΠΗ του Δήμου Λαρισαίων

Με αξιοσημείωτη συμμετοχή των μελών πραγματοποιήθηκε εκδήλωση των ΚΑΠΗ του Δήμου Λαρισαίων, για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας (8 Μαρτίου), στον χώρο του Γ’ ΚΑΠΗ Αγίου Κωνσταντίνου.

Στη δύναμη και προσφορά της γυναίκας στην κοινωνία, αλλά και τους σημαντικούς αγώνες για ισότητα και δικαιοσύνη, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας, κ.Ευρυδίκη Γούλα, στον χαιρετισμό που απηύθυνε στην εκδήλωση.

Ο εορτασμός ξεκίνησε με ομιλία αφιερωμένη στο χρονικό της ημέρας από την εκπαιδευτικό- συγγραφέα & μέλος του Πολιτιστικού Κέντρου Εκπαιδευτικών Ν. Λάρισας (Π.Ο.Κ.Ε.Λ.) κ. Ελένη Χρηστούλα-Πατελοδήμου, η οποία ανέπτυξε το θέμα «Μία αναδρομή στον αγώνα των γυναικών για την ισότητα».

Στη συνέχεια, το μουσικό σχήμα με την κ. Αθηνά Μπούρα-Πολυμέρου στο τραγούδι και τον κ. Δημήτρη Χονδροδήμο στα πλήκτρα, προσέφερε αφιλοκερδώς ένα πλούσιο λαϊκό και δημοτικό πρόγραμμα διασκεδάζοντας τους συμμετέχοντες. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε και με την ευγενική χορηγία των: «Bread factory», «Υδάτινος πλούτος», Lariplast.