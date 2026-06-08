«Ταξίδι στην Ελλάδα» από τα ΚΑΠΗ στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ – Ελεύθερη η είσοδος για το κοινό

Μια ξεχωριστή μουσικοχορευτική εκδήλωση με θέμα «Ταξίδι στην Ελλάδα», αφιερωμένη στην παράδοση, τη δημιουργική έκφραση και τη δυναμική των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας διοργανώνουν τα χορευτικά τμήματα παραδοσιακών και μοντέρνων χορών των ΚΑΠΗ του Δήμου Λαρισαίων.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται απόψε, Δευτέρα 8 Ιουνίου, στις 20:00, στο Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ, προσφέροντας στο κοινό ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο μουσική, χορό και θεατρική δημιουργία.

Συνολικά, 230 χορευτές, μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου Λαρισαίων, θα ανέβουν στη σκηνή, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η συμμετοχή στον πολιτισμό, η δημιουργικότητα και η αγάπη για τη ζωή δεν γνωρίζουν ηλικιακά όρια.

Στη βραδιά συμμετέχει η Ορχήστρα Παραδοσιακής Μουσικής του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, ενώ η θεατρική ομάδα των ΚΑΠΗ θα παρουσιάσει ένα σύντομο απόσπασμα από το νέο της έργο.

Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μέσα από αυθεντικούς παραδοσιακούς χορούς, αλλά και να απολαύσουν σύγχρονες χορογραφίες που αναδεικνύουν τη ζωντάνια, την ενέργεια και το δημιουργικό πνεύμα των συμμετεχόντων.

Να σημειωθεί ότι η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό και η είσοδος είναι ελεύθερη.