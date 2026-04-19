Ταχιάος: Τα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο

Την εικόνα όλων των μεγάλων έργων στη χώρα, έδωσε ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, με συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αναφερόμενος ειδικά στα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία, μετά τα ακραία φαινόμενα Daniel και Elias σημείωσε ότι “τα περισσότερα βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο, με πλήρη ανάπτυξη εργοταξίων σε όλη την περιοχή”.

Χαρακτηριστικά τόνισε:

“Η Θεσσαλία μετά τα ακραία φαινόμενα Daniel και Elias αποτέλεσε ένα μεγάλο στοίχημα για εμάς. Σήμερα, μπορούμε να πούμε με σαφήνεια ότι τα έργα αποκατάστασης προχωρούν με ταχύτητα και τα περισσότερα βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο, με πλήρη ανάπτυξη εργοταξίων σε όλη την περιοχή.

Αρκετές παρεμβάσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί και πληγέντα τμήματα αποδίδονται σταδιακά στην κυκλοφορία, αποκαθιστώντας κρίσιμες συνδέσεις που είχαν διακοπεί και επαναφέροντας την κανονικότητα στις τοπικές κοινωνίες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η κρίσιμη θέση της γέφυρας της Διάβας (φωτογραφία), όπου οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και έχει πραγματοποιηθεί η διοικητική παραλαβή για χρήση υπό προϋποθέσεις. Ακόμα ο υπουργός Χρίστος Δήμας εγκαινίασε τη νέα γέφυρα στο Αλιγαρόρεμα Βόλου, ένα έργο με άμεσο και πρακτικό αποτύπωμα για την ευρύτερη περιοχή, όπου για μήνες η κυκλοφορία διεξαγόταν μέσα από τον οικισμό, επιβαρύνοντας σημαντικά την καθημερινότητα των κατοίκων και δημιουργώντας πρόσθετη πίεση στην τοπική ζωή.”