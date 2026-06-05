«Τα Αγροτικά»: Ένα μουσικό αφιέρωμα στο Αγροτικό Τραγούδι από το Δήμο Τυρνάβου

Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στον κόσμο της αγροτιάς διοργανώνει ο Δήμος Τυρνάβου την Παρασκευή 12 Ιουνίου, στις 20:30, στο Ανοιχτό Θέατρο Τυρνάβου «Λατόμι».

Το μουσικό αφιέρωμα «Τα Αγροτικά» φωτίζει μέσα από το τραγούδι τη ζωή, τον μόχθο, τις αγωνίες και τους αγώνες των ανθρώπων της υπαίθρου.

Η εκδήλωση αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής στους ανθρώπους της γης, που με την εργασία και τους αγώνες τους κρατούν ζωντανή την παραγωγική δύναμη της χώρας.

Στο πλαίσιο της βραδιάς, ο Δήμος Τυρνάβου θα απονείμει τιμητικές διακρίσεις στους Αγροτικούς Συλλόγους του Δήμου Τυρνάβου και στην Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική συμβολή τους στους αγώνες του αγροτικού κινήματος και στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των βιοπαλαιστών αγροτών.

Η παρουσία των πολιτών θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή και θα συμβάλει στην επιτυχία μιας βραδιάς αφιερωμένης στην αγροτική παράδοση, τη συλλογική δράση και τους ανθρώπους που συνεχίζουν να παράγουν και να αντιστέκονται.