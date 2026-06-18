Λάρισα

Τα αποτελέσματα των εκλογών στον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Λάρισας

Tα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π. Ε. Λάρισας για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ε.Ε, καθώς και αντιπροσώπων για την 95η Γ.Σ της ΔΟΕ, έχουν ως εξής:

ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ & Ε.Ε

ΕΛΑΒΑΝ

Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε 547 ψήφους – 4 έδρες

Εκλέγονται για το Δ.Σ.: Παπαποστόλου Δημήτριος, Λέτσιος Ιωάννης, Τσιτώτας Κων/νος, Νάστος Γεώργιος

Για Ε.Ε: Νταφοπούλου Γεωργία-Μαρία, Τσιοτινός Κων/νος

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 379 ψήφους- 3 έδρες

Εκλέγονται για το Δ.Σ.: Κοσμοπούλου Φωτεινή, Μουκούλη Θεοδώρα, Ξυδούλης Νίκος

Για Ε.Ε.: Μουτσέλου Ευτυχία

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 220 ψήφους- 1 έδρα

Εκλέγεται για το Δ.Σ.: Μπίκας Χρήστος

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ/Α.Κ.Ε. 175 ψήφους 1 έδρα

Εκλέγεται για Δ.Σ.: Χάμου Μαρία

ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗ ΔΟΕ

Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε 533 ψήφους – 6 αντιπρόσωποι

Εκλέγονται .: Παπαποστόλου Δημήτριος, Λέτσιος Ιωάννης,

Νάστος Γεώργιος, Τσιτώτας Κων/νος, Νταφοπούλου Γεωργία- Μαρία

(Τζωρτζίνα), Ξυνοπούλου Αφροδίτη

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 344 ψήφους- 4 αντιπρόσωποι

Εκλέγονται : Κοσμοπούλου Φωτεινή, Μουκούλη Θεοδώρα, Ξυδούλης Νίκος,

Σεφεριάδου Ελένη

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 234 ψήφους- 2 έδρες

Εκλέγονται : Μπίκας Χρήστος, Γκαζγκάνη Όλγα

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ/Α.Κ.Ε. 203 ψήφους- 2 έδρες

Εκλέγονται : Χάμου Μαρία, Λούτσου Ζαφειρία ( Ζέφη)

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