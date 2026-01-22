Τα Αρχεία διηγούνται ιστορίες και ζωγραφίζουν για τη Γυναίκα

Ο 7ος μαθητικός καλλιτεχνικός και συγγραφικός διαγωνισμός των Γενικών Αρχείων Λάρισας θα τιμήσει φέτος τη Γυναίκα. Οι αναζητήσεις στο αρχειακό υλικό έφεραν στο φως στιγμιότυπα ζωής και δράσεις γυναικών που αξίζει να αναδειχθούν.

Επιλέχθηκε υλικό των ΓΑΚ Λάρισας και του Αρχειοφυλακείου Αγιάς που παρουσιάζει τους ρόλους της δίνοντας έμφαση στις δυνατότητες και τα επιτεύγματα, εντοπίζοντας γυναίκες της περιοχής μας που πρωτοστάτησαν σε δράσεις με γνώμονα το κοινό όφελος , αλλά και εικόνες της γυναίκας της πόλης και της υπαίθρου.

Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να ανατρέξουν σε αρχειακά τεκμήρια και σε συνδυασμό με τις εμπειρίες τους θα αποτυπώσουν τη φαντασία αλλά και τις θέσεις τους για τη θέση της γυναίκας, τους ρόλους και τις ικανότητές της.

Ο νικητής του 6ου διαγωνισμού Θάνος Χαλάτσης (δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) φιλοτέχνησε το θέμα της αφίσας, και πάντα μας χαροποιεί η συνεργασία με παλαιότερους συμμετέχοντες.

Περιμένουμε με ενδιαφέρον το αποκαλυπτικό βλέμμα της νέας γενιάς.