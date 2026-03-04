“Τα Αρχεία διηγούνται ιστορίες και ζωγραφίζουν για τη Γυναίκα”

Οι γυναίκες της περιοχής μας που έδρασαν ατομικά ή συλλογικά, όπως αποτυπώνονται στα αρχειακά τεκμήρια που επιλέχθηκαν για τον φετινό μας διαγωνισμό, επιστρέφουν στα ΓΑΚ με νέες ιστορίες και μορφές.

Υπάρχει ακόμη χρόνος για τις μαθήτριες και τους μαθητές να εξερευνήσουν την δράση τους μέσα από τα 97 τεκμήρια που θα βρούνε στη σελίδα της υπηρεσίας στο facebook «Γενικά Αρχεία του Κράτους – Τμήμα ΓΑΚΛάρισας» στο άλμπουμ «Τεκμήρια 7ου διαγωνισμού».

Τα αρχειακά τεκμήρια σε συνδυασμό με τη φαντασία των παιδιών θα μας παρουσιάσουν τις σκέψεις τους για τη θέση της γυναίκας, τους ρόλους και τις ικανότητές της. Ο νικητής του 6ου διαγωνισμού Θάνος Χαλάτσης (δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) φιλοτέχνησε το θέμα της αφίσας, και πάντα μας χαροποιεί η συνεργασία με παλαιότερους συμμετέχοντες.

Η πρόσκληση του διαγωνισμού και οι οδηγίες συμμετοχής βρίσκονται στα σχολεία, και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις στο mail@gak.lar.sch.grκαι στο 2410 281425.