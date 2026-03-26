Τα Αρχεία διηγούνται ιστορίες και ζωγραφίζουν για τη Γυναίκα

Τα ΓΑΚ Λάρισας και το Αρχειοφυλακείο Αγιάς σας προσκαλούν στη γιορτή του 7ου μαθητικού καλλιτεχνικού και συγγραφικού διαγωνισμού το Σάββατο 28 Μαρτίου στις 6.00 μ.μ., στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας.

Οι συμμετέχοντες εμπνεύστηκαν από τις γυναίκες των αρχειακών μας συλλογών, αναμετρήθηκαν με αφηγήσεις και εμπειρίες και προσέγγισαν την τοπική ιστορία δημιουργώντας ιστορίες και φιγούρες αξιοθαύμαστες.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν:

Η κ. Αγγελική Σιτρά, πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Μέριμνας με την παρουσίαση «Εθελοντισμός και αλληλεγγύη των γυναικών: μια εμπειρία ζωής»,

Η κ. Κλεοπάτρα Καποδίστρια-Τσαβδαρίδου, τέως Πρόεδρος της Ελληνικής Μέριμνας με την παρουσίαση «Η γυναίκα στη διοίκηση»

Η κ. Φαίδρα Γατσαρούλη, Ψυχολόγος – Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, με την παρουσίαση «Μαμά από πού έρχεσαι; Ιστορίες μητέρων από την Αλβανία στην Ελλάδα»,

και θα ακολουθήσει η αφήγηση παραμυθιών «Γυναίκες εν δράσει» από τους ηθοποιούς Σοφία Στυλιανού και Βασίλη Σακκά.

Τα έργα των συμμετεχόντων θα εκτεθούν στο φουαγιέ του Χατζηγιάννειου Κέντρου το απόγευμα της εκδήλωσης.