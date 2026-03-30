“Τα βιβλία που διαβάζαμε”, από τη ΓΛΣ και το ΠΟΚΕΛ

Η Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά – ΓΛΣ και το Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας – ΠΟΚΕΛ, γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, ανασύροντας από τη μνήμη τα βιβλία που διαβάζαμε όταν ήμασταν παιδιά, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρισας «Αλέξης Μπατζανούλης», στο Χατζηγιάννειο (3ος όροφος) , το Σάββατο, 4 Απριλίου 2026, στις 5:00 μ.μ. με ελεύθερη είσοδο.

Την επιμέλεια της εκδήλωσης έχουν τα μέλη της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς και του ΠΟΚΕΛ, Ελένη Χριστούλα – Πατελοδήμου και Ευδοκία Ποιμενίδου – Χατζηδημητρίου, οι οποίες αναβιώνουν μια αγαπημένη δράση της αλησμόνητης προέδρου Αγγελικής Βαρελλά και προσκαλούν σε μια φιλική και χαλαρή συνάντηση γονείς, παιδιά, παππούδες και γιαγιάδες να θυμηθούμε λογοτεχνικές αγάπες των παιδικών χρόνων, να μοιραστούμε γλυκές αναγνωστικές αναμνήσεις και να αναζητήσουμε πρακτικές, που δημιουργούν δια βίου αναγνώστες.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 1η εβδομάδα του Απριλίου σε όλη σχεδόν την Ελλάδα, στο νομό Αττικής (Πειραιά, Παλαιό Φάληρο, Κηφισιά, Μαρκόπουλο, Κορωπί, Λαύριο), τη Θεσσαλονίκη, την Κατερίνη, τα Γιαννιτσά, τη Βέροια, τα Γρεβενά, την Αλεξανδρούπολη, τη Ναύπακτο, τη Χαλκίδα, το Αγρίνιο, τα Ιωάννινα, την Καστοριά, την Κόρινθο, τα Χανιά, το Βόλο και στο νομό Λάρισας (την Ελασσόνα, τον Τύρναβο και τη Λάρισα).