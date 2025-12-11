Τα Φάρσαλα άναψαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο 

Μπροστά σε πλήθος κόσμου που κατέκλυσε την ανακαινισμένη πλατεία Δημαρχείου, τα Φάρσαλα άνοιξαν το βράδυ της Πέμπτης την αυλαία των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων «Κάτω από το φως των αστεριών 2025», με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου να σηματοδοτεί και επίσημα την έναρξη της εορταστικής περιόδου.

Η πόλη, μέσα σε μια ατμόσφαιρα ενθουσιασμού, μουσικής και ζεστών χριστουγεννιάτικων χρωμάτων, υποδέχθηκε μικρούς και μεγάλους σε μια βραδιά που θύμισε ότι τα Φάρσαλα επιστρέφουν δυναμικά στη χαρά της κοινότητας

Πριν από τη φωταγώγηση, το απόγευμα ήταν αφιερωμένο στα παιδιά, με δράσεις από το ΚΔΑΠ του Δήμου Φαρσάλων, ενώ η Φιλαρμονική συνόδευσε τις στιγμές με αγαπημένες γιορτινές μελωδίες. Αργότερα, ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου ανέβηκε στη σκηνή για να ανάψει το χριστουγεννιάτικο δέντρο, αφού πρώτα απηύθυνε μια θερμή ομιλία, αναφερόμενος στη σημασία της ανακαινισμένης πλατείας και στο νέο ξεκίνημα που αυτή συμβολίζει για την πόλη.

«Απόψε δεν εγκαινιάζουμε απλώς τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις της πόλης και του δήμου μας. Ανοίγουμε την καρδιά μας σε μια νέα εποχή για τα Φάρσαλα, εδώ, στην ανακαινισμένη πλατεία Δημαρχείου», τόνισε ο δήμαρχος, θυμίζοντας πως η υπόσχεση του 2019 για ανάπλαση του χώρου έγινε πράξη. Κάλεσε επίσης τους πολίτες «να ζήσουμε μαζί αυτές τις μέρες σαν μια μεγάλη οικογένεια. Με χαμόγελο, με αγάπη, με την αισιοδοξία που τόσο έχουμε ανάγκη. Και να μην ξεχνάμε αυτές τις ημέρες, να είμαστε λίγο παραπάνω δίπλα σ’ εκείνους που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Ο Δήμος, μέσα από τις κοινωνικές του υπηρεσίες, αλλά και τις συνέργειες, στέκεται δίπλα τους, όπως εξάλλου το κάνει όλες τις ημέρες του χρόνου.

Εύχομαι το φως των Χριστουγέννων να φτάσει σε κάθε σπίτι, να ζεστάνει κάθε καρδιά και να φέρει υγεία, ειρήνη και προκοπή».

Το χειροκρότημα του κόσμου συνόδευσε τη στιγμή που το δέντρο φώτισε, δίνοντας το σήμα για μια βραδιά που συνεχίστηκε με χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τη Φιλαρμονική και μια εντυπωσιακή εμφάνιση των Fortissimo Electric String Quartet. Το πρώτο γυναικείο ηλεκτρικό κουαρτέτο εγχόρδων στην Ελλάδα ανέβηκε στη σκηνή χαρίζοντας ένα μουσικό πρόγραμμα υψηλής ενέργειας, που συνδύαζε κλασικούς ήχους με pop, rock, dance και Middle Eastern στοιχεία.

Ο Άι-Βασίλης βρισκόταν στο σπιτάκι του, φωτογραφήθηκε με τα παιδιά και μοίρασε δώρα, ενώ ξυλοπόδαροι και μικρά… ξωτικά δημιούργησαν στιγμές γέλιου και χαράς με χριστουγεννιάτικες κατασκευές. Ζεστό κρασί, σοκολάτα και παραδοσιακά γλυκίσματα προσφέρθηκαν από τον Δήμο, ενώ ο Σύλλογος Γονέων του 2ου Δημοτικού Σχολείου διέθετε χριστουγεννιάτικα γούρια με μέρος των εσόδων υπέρ του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις συνεχίζουν αύριο Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί, με τα παιδιά να αναβιώνουν ένα πανάρχαιο έθιμο και να στολίζουν την Ειρεσιώνη στην Αρχαιολογική Συλλογή Φαρσάλων.