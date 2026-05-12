Τα Φάρσαλα ανάβουν φέτος τη «Φλόγα του Πολιτισμού» και γιορτάζουν τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων 2026 με μια ξεχωριστή διαδρομή μνήμης, ιστορίας και συμμετοχής.

Την Κυριακή 17 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο του φετινού θέματος του ICOM «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», η πόλη των Φαρσάλων μετατρέπεται σε μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή πολιτισμού, όπου άνθρωποι, γενιές και φορείς συναντιούνται μέσα από μια συμβολική πορεία που ενώνει το Σχολικό Μουσείο των Ενεργών Πολιτών με την Αρχαιολογική Συλλογή Φαρσάλων

Η βραδιά ξεκινά στις 19:15 στο Σχολικό Μουσείο στα Βρυσιά.

Μαθητές με μπλε σχολικές ποδιές, με μια λιτή τελετή, θα ανάψουν τη Φλόγα του Πολιτισμού και θα την παραδώσουν στους δρομείς της πόλης.

Στις 19:30 οι δρομείς θα ξεκινήσουν τη διαδρομή προς τα Φάρσαλα, μεταφέροντας τη φλόγα σαν ένα ζωντανό μήνυμα μνήμης, συνεργασίας και συνέχειας.

Πρώτη στάση θα είναι το πάρκο του Απιδανού, μπροστά στο άγαλμα της Θέτιδας που βαπτίζει τον Αχιλλέα, όπου θα ανάψει ο δεύτερος βωμός της φλόγας.

Στην Αρχαιολογική Συλλογή Φαρσάλων από τις 18.00 οι εκπαιδευτικοί της δομής ΚΔΑΠ 1 Φαρσάλων η κυρία Ρουκά Πελαγία (μουσειοπαιδαγωγός) και η Γούναρη Ιωάννα (Παιδαγωγός) θα γνωρίσουν στα παιδιά τα αρχαία ελληνικά αγγεία της γεωμετρικής εποχής. Τα παιδιά θα γνωρίσουν μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων τα αγγεία ,θα ενημερωθούν ,θα σχεδιάσουν ενώ θα πλάσουν «κρατήρες» και «σκύφους» ,όπου θα τα διακοσμήσουν με εγχάρακτα σχέδια .

Την ίδια ώρα, από τις 19:30, η Κεντρική Πλατεία Φαρσάλων θα γεμίσει χρώματα και δημιουργία.

Τα παιδιά του Κέντρου Τέχνης των Ενεργών Πολιτών θα ζωγραφίζουν ζωντανά, εμπνευσμένα από τα αρχαιολογικά ευρήματα των Φαρσάλων, δίνοντας νέα ζωή στα σύμβολα και τις μορφές της ιστορίας του τόπου μας.

Στις 20:30 – 20:45 αναμένεται η άφιξη των δρομέων στην πλατεία, μπροστά στο άγαλμα του Αχιλλέα.

Με μουσική, κόσμο και φλόγες αναμμένες, θα ανάψει ο τρίτος βωμός της βραδιάς.

Θα ακολουθήσουν σύντομοι χαιρετισμοί και στη συνέχεια μια κοινή πορεία πολιτών, παιδιών και δρομέων προς την Αρχαιολογική Συλλογή Φαρσάλων.

Μια από τις πιο συμβολικές στιγμές της βραδιάς θα είναι όταν οι δρομείς θα κρατούν χέρι-χέρι τα παιδιά με τις μπλε ποδιές, σε μια εικόνα που ενώνει το παρελθόν με το μέλλον της πόλης.

Στο προαύλιο της Αρχαιολογικής Συλλογής, εκεί όπου κάποτε χτυπούσε το κουδούνι του παλιού σχολείου, θα παρουσιαστούν παραδοσιακά παιχνίδια άλλων εποχών, ενώ τα παιδιά του Κέντρου Τέχνης και του ΚΔΑΠ 1 του Δήμου Φαρσάλων, θα τοποθετήσουν τα έργα τους στην είσοδο του μουσείου, ως μια συμβολική επιστροφή της μνήμης και της δημιουργίας στον χώρο όπου ανήκουν.

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με την παιδική χορωδία του Δήμου Φαρσάλων υπό την διεύθυνση του μαέστρου Κωνσταντίνου Μάτη και το άναμμα του τελευταίου βωμού της Φλόγας του Πολιτισμού.

Οι διοργανωτές καλούν όλους τους πολίτες να συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή μνήμης, συνεργασίας και πολιτισμού για τα Φάρσαλα.

Συνδιοργάνωση:

Δήμος Φαρσάλων

Ενεργοί Πολίτες Φαρσάλων

Συμμετέχουν:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας

Σχολικό Μουσείο

Δρομείς Φαρσάλων

Κέντρο Τέχνης Ενεργών Πολιτών

ΚΔΑΠ1 Δήμου Φαρσάλων

Παιδική Χορωδία Δήμου Φαρσάλων