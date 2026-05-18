Τα Φάρσαλα γεμίζουν μουσική από μικρούς καλλιτέχνες στην πρώτη μαθητική συναυλία της Δημοτικής Μουσικής Σχολής

Μία ξεχωριστή μουσική βραδιά ετοιμάζεται στα Φάρσαλα, καθώς η Δημοτική Μουσική Σχολή του Δήμου Φαρσάλων παρουσιάζει την πρώτη μαθητική συναυλία της, δίνοντας στους μαθητές την ευκαιρία να ανέβουν στη σκηνή και να παρουσιάσουν το ταλέντο και τη δουλειά τους μπροστά στο κοινό.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Μαΐου στις 18:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Οι μαθητές των τάξεων προπαιδείας, κιθάρας, αρμονίου, μπουζουκιού, φλάουτου, ντραμς και κλαρίνου θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μελωδίες και μουσικές στιγμές, υπό την καθοδήγηση των καθηγητών τους.

Στη σκηνή θα συμμετέχουν οι τάξεις των καθηγητών Αικατερίνης Μπολόριζου, Αρετής Γκατζώνη, Γεωργίου Σοφογιάννη, Ειρήνης Γεωργίου, Παναγιώτη Αργυρίου και Αλέξανδρου Τσουμάνη, σε μία εκδήλωση που φιλοδοξεί να αναδείξει τη δημιουργικότητα και την αγάπη των παιδιών για τη μουσική.

Η Δημοτική Μουσική Σχολή απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στους πολίτες να στηρίξουν την προσπάθεια των μαθητών και να απολαύσουν ένα όμορφο μουσικό ταξίδι γεμάτο νότες, χαμόγελα και παιδικό ενθουσιασμό.