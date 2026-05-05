Τα Φάρσαλα γιορτάζουν την Διεθνή Ημέρα των Μουσείων

Ο Δήμος Φαρσάλων μαζί με τους Ενεργούς Πολίτες Φαρσάλων στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2026, διοργανώνουν μία πολιτιστική διαδρομή που ενώνει τα μουσεία των Φαρσάλων με την Φλόγα του Πολιτισμού.

Τα Φάρσαλα γιορτάζουν φέτος με έναν τρόπο ζωντανό, συμμετοχικό και βαθιά συμβολικό.

Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, η πόλη θα μετατραπεί σε μια διαδρομή μνήμης και πολιτισμού, που ενώνει ανθρώπους, τόπους και εποχές.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας

Σχολικό Μουσείο Ενεργών Πολιτών Φαρσάλων

Δρομείς Φαρσάλων

ΚΔΑΠ Δήμου Φαρσάλων

Μουσική Σχολή Φαρσάλων

Κέντρο Τέχνης Ενεργών Πολιτών Φαρσάλων