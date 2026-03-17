Τα Φάρσαλα γιορτάζουν την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου

Με κάθε επισημότητα και λαμπρότητα γιορτάζει και φέτος ο Δήμος Φαρσάλων την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν γενικό Σημαιοστολισμό από την 8η πρωινή ώρα της 24ης Μαρτίου, μέχρι τη δύση του ηλίου της 25ης Μαρτίου 2025, φωταγώγηση όλων των δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών καταστημάτων, καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ και των τραπεζών κατά τις βραδινές ώρες της 24ης και 25ης Μαρτίου 2026.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Τρίτη 24 Μαρτίου 2026

Ώρα 9:00 Ομιλίες και εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Φαρσάλων.

Ώρα 12:00 Επιμνημόσυνη Δέηση, Απότιση φόρου τιμής και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο Πεσόντων της πόλης, στην πλατεία Δημαρχείου από μαθητές και μαθήτριες σχολείων, παρουσία των τοπικών Πολιτικών και Στρατιωτικών Αρχών.

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026

Ώρα 7:30 Κωδωνοκρουσίες από όλους τους Ιερούς Ναούς της πόλης

Ώρα 10:15 Προσέλευση Επισήμων στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Παρασκευής.

Ώρα 10:30 Έναρξη επίσημης δοξολογίας, παρουσία των Τοπικών Αρχών.

Ώρα 11:00 Συγκέντρωση στο Ηρώο Πεσόντων της πόλης και παράταξη των σημαιοφόρων των Γυμνασίων, Λυκείων και ΕΠΑ.Λ., δυτικά και των Δημοτικών Σχολείων, των Οδηγών και των Προσκόπων ανατολικά.

Επιμνημόσυνη Δέηση.

Εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας από την εκπαιδευτικό του 2ου Γυμνασίου Φαρσάλων κ. Γκρίνια Γιαννούλα.

Κατάθεση στεφάνων από τις Αρχές και τους Φορείς της πόλης.

Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των ενδόξων νεκρών. Εθνικός ύμνος.

Ώρα 12:00 Παρέλαση των μαθητών Σχολείων, των Οδηγών και των Προσκόπων πολιτιστικών συλλόγων επί της οδού Λαρίσης.