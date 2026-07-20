Τα Φάρσαλα γιορτάζουν την Πολιούχο τους Αγία Παρασκευή

Με κάθε επισημότητα και λαμπρότητα τα Φάρσαλα γιορτάζουν και φέτος την Πολιούχο τους, Αγία Παρασκευή.

Το πρόγραμμα του εορτασμού έχει ως εξής:

Σάββατο 25/7/2026

19:00 Κωδωνοκρουσίες.

19:30 Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ Αρτοκλασίας στον φερώνυμο Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Παρασκευής.

20:30 Προσέλευση Επισήμων.

21:00 Έξοδος της Ιεράς Εικόνας της Αγίας Παρασκευής και Περιφορά Tης, μέσω των οδών Ρήγα Φεραίου και Λαρίσης στην πλατεία Δημαρχείου, όπου θα τελεστεί Δέηση και θα ακολουθήσει Θείο Κήρυγμα. Εν συνεχεία, επιστροφή της Ιεράς Εικόνας στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, μέσω της οδού Λαμίας.

Κυριακή 26/7/2026

7:00 Όρθρος, Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον φερώνυμο Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Παρασκευής.

9:45 Προσέλευση Επισήμων.