Τα Φάρσαλα πλημμύρισαν φως και κόσμο στη “Νύχτα των Κεριών”

Με μεγάλη συμμετοχή πολιτών πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ η εκδήλωση «Η Νύχτα των Κεριών» στην πλατεία Δημαρχείου των Φαρσάλων, χαρίζοντας στην πόλη μια ξεχωριστή, φορτισμένη συναισθηματικά βραδιά.

Ο προσφάτως ανακαινισμένος δημόσιος χώρος γέμισε από νωρίς με πλήθος κόσμου, μικρούς και μεγάλους, που κατέκλυσαν την πλατεία για να ζήσουν μια διαφορετική χειμωνιάτικη εμπειρία. Χίλια κεριά τοποθετημένα σε όλη την έκταση της πλατείας δημιούργησαν ένα μοναδικό φωτεινό σκηνικό, μεταμορφώνοντας το κέντρο των Φαρσάλων σε σημείο ηρεμίας, συγκίνησης και γιορτινής κατάνυξης.

Το ζεστό φως των κεριών συνδυάστηκε αρμονικά με έντεχνη ελληνική μουσική, ενισχύοντας την ατμόσφαιρα και προσφέροντας στους παρευρισκόμενους στιγμές αισθητικής απόλαυσης και συναισθηματικής ανάτασης. Ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου, μαζί με μέλη της Δημοτικής Αρχής, έδωσε το παρών, συνομιλώντας με πολίτες και υπογραμμίζοντας με την παρουσία του τη σημασία δράσεων που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και αναδεικνύουν τους δημόσιους χώρους της πόλης.

Η «Νύχτα των Κεριών» εξελίχθηκε σε ένα ζωντανό σημείο συνάντησης για την τοπική κοινωνία και άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, επιβεβαιώνοντας ότι τα Φάρσαλα μπορούν να φιλοξενούν εκδηλώσεις με έντονο συμβολισμό, υψηλή αισθητική και μαζική ανταπόκριση από τον κόσμο.