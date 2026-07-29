ΤΕΕ/ΤΚΔΘ για Κλειστό Αλκαζάρ: «Η τεχνική κρίση απαιτεί στοιχεία, αρμοδιότητα και ευθύνη»

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ – Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας εξέτασε, κατά τη συνεδρίασή της της 28ης Ιουλίου 2026, εισήγηση για τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου: σε «Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και Αθλητικών Σωματείων Λάρισας» και σε υπό σύσταση «Ανεξάρτητη Τεχνική Επιτροπή Ειδικών» για το Κλειστό Γυμναστήριο Αλκαζάρ.

Η Διοικούσα Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία να μην εγκρίνει τη συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ στα δύο προτεινόμενα σχήματα.

Προτεραιότητα η ασφάλεια – Όχι τα προκαθορισμένα συμπεράσματα

Το ΤΕΕ/ΤΚΔΘ αναγνωρίζει την ιδιαίτερη ιστορική και κοινωνική σημασία του Κλειστού Γυμναστηρίου Αλκαζάρ, καθώς και την ανάγκη να αποκτήσει η Λάρισα σύγχρονες, ασφαλείς και επαρκείς αθλητικές υποδομές.

Η ασφάλεια αθλητών, εργαζομένων και πολιτών δεν μπορεί, όμως, να αποτελεί αντικείμενο πολιτικής ή επικοινωνιακής διαχείρισης.

Η Συντονιστική Επιτροπή στην οποία προτάθηκε να συμμετάσχει το ΤΕΕ έχει ήδη διατυπώσει συγκεκριμένες θέσεις, μεταξύ των οποίων την αναστολή της κατεδάφισης, τη διατήρηση του κτιρίου ακόμη και αν κριθεί ακατάλληλο για αγωνιστική χρήση, την ύπαρξη φερόμενης «μελέτης διάσωσης» και την απόρριψη άλλων τεχνικών λύσεων.

Μία επιστημονική αξιολόγηση δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται ανεξάρτητη όταν το πολιτικό και τεχνικό της συμπέρασμα έχει ουσιαστικά διατυπωθεί πριν ακόμη παρουσιαστούν τα στοιχεία και συγκροτηθεί η επιτροπή.

Δεν έχει κατατεθεί η λεγόμενη μελέτη των 86.000 ευρώ

Μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί στο ΤΕΕ/ΤΚΔΘ οποιαδήποτε δεύτερη πλήρης, υπογεγραμμένη και ελέγξιμη τεχνική μελέτη, σύμφωνα με την οποία το Κλειστό Γυμναστήριο μπορεί να επαναλειτουργήσει με κόστος περίπου 86.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη δημόσια ανακοίνωση του ΕΑΚ Λάρισας, ούτε το ΕΑΚΛ ούτε το Υπουργείο Αθλητισμού έχουν στη διάθεσή τους τέτοια μελέτη. Αντίθετα, διαθέτουν τις επίσημες μελέτες που έχουν υπογραφεί και ελεγχθεί από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Η δημόσια αναφορά σε μία μελέτη δεν την καθιστά τεχνικό τεκμήριο. Όποιος επικαλείται την ύπαρξή της έχει την ευθύνη να την καταθέσει πλήρη στον κύριο του έργου και στην αρμόδια δημόσια αρχή.

Το ΤΕΕ δεν αναζητεί μελέτες αγνώστου συντάκτη, αγνώστου εντολέα και αγνώστου τεχνικού αντικειμένου.

Το ΤΕΕ δεν είναι «εφετείο μελετών»

Το ΤΕΕ έχει ευρεία δυνατότητα να μελετά τεχνικά ζητήματα δημοσίου ενδιαφέροντος και να παρέχει επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Δεν αποτελεί, όμως, δευτεροβάθμιο όργανο ελέγχου, έγκρισης ή ακύρωσης δημόσιων μελετών.

Κάθε νέα τεχνική πρόταση ή στοιχείο που αμφισβητεί μία επίσημη μελέτη οφείλει να υποβληθεί στον κύριο του έργου, στην αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία και στο όργανο που έχει την ευθύνη της έγκρισης και της υλοποίησης του έργου.

Τα αρμόδια όργανα είναι εκείνα που θα κρίνουν εάν συντρέχουν λόγοι επανελέγχου, συμπλήρωσης ή τροποποίησης της επίσημης μελέτης.

Το ΤΕΕ δεν μπορεί να μετατρέπεται, κατόπιν πολιτικής ή κοινωνικής πρωτοβουλίας τρίτων, σε άτυπο τεχνικό δικαστήριο που θα αποφαίνεται κάθε φορά ποιος από δύο μελετητές έχει δίκιο. Μία τέτοια πρακτική θα δημιουργούσε ένα εξαιρετικά προβληματικό προηγούμενο για χιλιάδες δημόσια και ιδιωτικά έργα.

Η στατική επάρκεια είναι συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο

Η ιστορική και αρχιτεκτονική αξία ενός κτιρίου, καθώς και οι δυνατότητες επανάχρησής του, είναι σημαντικά ζητήματα στα οποία οι αρχιτέκτονες μπορούν να έχουν ουσιαστική συμβολή.

Η αποτίμηση, όμως, της στατικής επάρκειας και της δυνατότητας ενίσχυσης μιας υφιστάμενης μεταλλικής κατασκευής αποτελεί πρωτίστως αντικείμενο εξειδικευμένων πολιτικών μηχανικών.

Η σύνθεση οποιασδήποτε επιστημονικής ομάδας οφείλει να καθορίζεται από το πραγματικό τεχνικό αντικείμενο και όχι από την ανάγκη ευρείας επικοινωνιακής εκπροσώπησης φορέων.

Διαθέσιμο το ΤΕΕ για θεσμική συνδρομή

Το ΤΕΕ/ΤΚΔΘ παραμένει διαθέσιμο να εξετάσει την παροχή επιστημονικής συνδρομής, εφόσον:

του απευθυνθεί συγκεκριμένο και θεσμικό αίτημα από το Υπουργείο Αθλητισμού, τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή άλλη αρμόδια δημόσια αρχή

του διαβιβαστεί πλήρης τεχνικός και διοικητικός φάκελος

προσδιοριστεί με σαφήνεια το επιστημονικό ερώτημα και ο συμβουλευτικός χαρακτήρας της συνδρομής του.

Τυχόν γνωμοδότηση του ΤΕΕ δεν θα υποκαθιστά τις αρμοδιότητες των κατά νόμο οργάνων ούτε θα αποτελεί απόφαση έγκρισης ή ακύρωσης οποιασδήποτε μελέτης.

Δήλωση του Προέδρου του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ, Νίκου Παπαγεωργίου

«Η πολιτική αμφισβήτηση μιας κυβερνητικής επιλογής είναι απολύτως θεμιτή. Η τεχνική ασφάλεια, όμως, δεν κρίνεται με πολιτικές βεβαιότητες, υπονοούμενα ή επιτροπές με προκαθορισμένο συμπέρασμα. Όποιος επικαλείται μία μελέτη, οφείλει να την καταθέσει. Το ΤΕΕ δεν θα αναζητήσει ένα έγγραφο που δεν έχει εμφανίσει εκείνος που ισχυρίζεται ότι το ανακάλυψε. Ακόμη όμως και αν εμφανιστεί μία δεύτερη μελέτη, ο νόμιμος δρόμος είναι η υποβολή της στον κύριο του έργου και στην αρμόδια δημόσια αρχή. Το ΤΕΕ είναι τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας. Δεν είναι τεχνικό εφετείο ούτε μηχανισμός επιστημονικής επικύρωσης πολιτικών αφηγημάτων. Σε ζητήματα ασφάλειας δημόσιων υποδομών, πρώτα έρχονται τα στοιχεία, μετά οι ειδικοί και στο τέλος τα συμπεράσματα. Όχι το αντίστροφο».

Η Διοικούσα Επιτροπή αποφάσισε, παράλληλα, να ζητήσει επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Αθλητισμού, τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και το ΕΑΚ Λάρισας για το στάδιο χρηματοδότησης, τη δημοπράτηση και το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα των έργων στις εγκαταστάσεις του Αλκαζάρ.ΤΕΕ/ΤΚΔΘ για Κλειστό Αλκαζάρ: «Η τεχνική κρίση απαιτεί στοιχεία, αρμοδιότητα και ευθύνη»