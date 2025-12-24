Τελετής βράβευσης μαθητών από το ΤΕΕ στη Λάρισα

Tους μαθητές, παιδιά μηχανικών που αρίστευσαν και πέτυχαν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα βραβεύσει το ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας.

Ειδικότερα:

Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 18:30, το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ, διοργανώνει στην «Αίθουσα Εκδηλώσεων Ιωάννης Βαρνάς», στο κτίριο του Τμήματος (Λάρισα, Καλλιθέας 7 & Τζαβέλλα, 3ος όροφος) την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση της τελετής βράβευσης μαθητών – παιδιών μηχανικών που αρίστευσαν κατά το σχολικό έτος 2024-2025 ή πέτυχαν την εισαγωγή τους στην 3βάθμια εκπαίδευση.