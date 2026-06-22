Τελετή αποφοίτησης για το 2026 στο 1ο ΕΠΑΛ Τυρνάβου

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Τελετή Αποφοίτησης για το 2026, των μαθητών της Γ’ λυκείου του ΕΠΑΛ Τυρνάβου, στην αυλή του σχολείου.

Για 6η συνεχόμενη χρονιά διοργανώθηκε αυτή η μοναδική εκδήλωση από το Σύλλογο Διδασκόντων και τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου, αποχαιρετώντας έτσι τους μαθητές και βραβεύοντας κάθε δράση τους, που ανέδειξε τον πολύπλευρο ρόλο του σχολείου στη μόρφωσή τους.

Η εκδήλωση άρχισε με τη διευθύντρια του σχολείου Ελένη Νούλα, η οποία μίλησε για την εκπαιδευτική πορεία των μαθητών, αλλά έκανε και ιδιαίτερη αναφορά σε εκείνους που με το ήθος τους συνέβαλαν στη δημιουργία θετικού, σχολικού κλίματος και με τη συμπεριφορά τους αποτέλεσαν παράδειγμα προς μίμηση, ενώ στη συνέχεια, παράλληλα με τα Απολυτήρια και τα Πτυχία, απένειμε και τους Επαίνους: Συνεπούς Φοίτησης, Σχολικής Προσφοράς, Σχολικής Ζωής και Συμμετοχής στις Εθελοντικές Αιμοδοσίες. Χαιρετισμό απηύθυνε και η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων, η κα Φούντα ευχήθηκε καλή συνέχεια σε όλους τους μαθητές/τριες.

Προβλήθηκε βίντεο με τους αποφοίτους, το οποίο επιμελήθηκε η μαθήτρια Χριστίνα Τράντα, προσφέρθηκαν σε όλους τους παρευρισκόμενους μαθητές, γονείς, καθηγητές και φίλους, εδέσματα και δροσιστικά ποτά και η εκδήλωσε έκλεισε με χορό και μουσική από τον DJ Βασίλη Καπουράνη.

Tη συνολική επιμέλεια της τελετής είχε ο υποδιευθυντής του σχολείου Δημήτρης Σακατζής, σχόλια έκανε ο Κώστας Υψηλός, ενώ την παρουσίαση, ο Αργύρης Γιουρούκης.