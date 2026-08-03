Τετραήμερο αθλητικών και εικαστικών δράσεων στη Ραψάνη

Οι καλοκαιρινές δράσεις που διοργανώνει το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας – «Ξενώνας Ραψάνης» του ΑΠΘ, σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ραψάνης, συνεχίζονται με αμείωτη διάθεση, με τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων, κατοίκων και επισκεπτών του χωριού.

Την Τρίτη 4 Αυγούστου, στις 19.00. στο Δημοτικό Σχολείο Ραψάνης, θα πραγματοποιηθεί «Τουρνουά μπάσκετ 3Χ3» σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας και κατοίκους της Ραψάνης. Στόχος του τουρνουά είναι ένα παιχνίδι με γνώμονα την αλληλεγγύη, τη συνεργασία, τη χαρά του παιχνιδιού και τη συμμετοχή!

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στοτηλέφωνο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ραψάνης: 2495061259, σημειώνονταςτα ονόματα των παικτών, την ηλικία και το όνομα της ομάδας!

Τα παιχνίδια θα ξεκινήσουν στις 19:00 οπότε οι ομάδες καλό είναι να έχουνπροσέλθει μέχρι τις 18:30!

ΤηνΤετάρτη, 5 Αυγούστου, στις 19.00, στο Δημοτικό Σχολείο Ραψάνης,θα πραγματοποιηθεί εργαστήρι κεραμικής για ενήλικες με τίτλο: «Χαράζοντας το Φως: Εισαγωγή στο Sgraffito».

Το εργαστήριο εισάγει τους συμμετέχοντες στην τεχνική του sgraffito, από την αρχαία κεραμική έως τις σύγχρονες εφαρμογές της. Πάνω σε φύλλα πηλού terracotta με σκούρο μπατανά, η εικόνα δημιουργείται μέσω της χάραξης και της αποκάλυψης του ανοιχτού χρώματος του πηλού.

Μέσα από παραδείγματα από την αρχαία κεραμική, το έργο του Pablo Picasso και σύγχρονων δημιουργών, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τη σημασία του θετικού και του αρνητικού χώρου, διερευνώντας πώς η μορφή γεννιέται από τη σχέση γραμμής, επιφάνειας και κενού.

Την Πέμπτη 6 και την Παρασκευή 7 Αυγούστου, στις 19.00, στο Δημοτικό Σχολείο Ραψάνης, θα πραγματοποιηθεί διήμερο εργαστήρι κεραμικής για παιδιά με τίτλο: «Πρόσωπα στον πηλό: βλέποντας όπως ο Picasso».

Η δράση αντλεί έμπνευση από την κεραμική δημιουργία του Picasso και ιδιαίτερα από τον τρόπο με τον οποίο μετέτρεπε καθημερινά κεραμικά αντικείμενα σε μορφές και πρόσωπα. Μέσα από παραδείγματα του έργου του, τα παιδιά θα κληθούν να παρατηρήσουν απλές γεωμετρικές φόρμες και να ανακαλύψουν τις εικόνες που κρύβονται μέσα σε αυτές.

Ένα πιάτο μπορεί να γίνει πρόσωπο, μια καμπύλη μπορεί να γίνει μύτη, δύο κύκλοι μπορούν να γίνουν μάτια. Στόχος είναι η ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης, της φαντασίας και της προσωπικής έκφρασης μέσα από τον πηλό, ακολουθώντας τη βασική αρχή του Picasso ότι η τέχνη μάς βοηθά να βλέπουμε τον κόσμο με νέους τρόπους.

Η εκπαιδευτική προσέγγιση βασίζεται στην ιδέα της «ανάγνωσης της φόρμας». Με αφετηρία επιλεγμένα οπτικά παραδείγματα (όπως έργα του Picasso και αποσπάσματα από τη Guernica), τα παιδιά καλούνται να παρατηρήσουν πώς οι εικόνες μπορούν να αναδυθούν μέσα από απλά σχήματα και να αποκτήσουν πολλαπλές ερμηνείες.

Τα εργαστήρια κεραμικής εισηγούνται η Παπαηλία Λία, εικαστικός –κεραμίστρια και η Παπαευαγγέλου Δέσποινα, εικαστικός- γλύπτρια.

*Και για τις τρεις μέρες των εργαστηρίων κεραμικής, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, καθώς για το κάθε εργαστήρι θα υπάρχει μέγιστος αριθμός συμμετοχών (30 άτομα).

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για εσάς και τα παιδιά σας στο τηλέφωνο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ραψάνης– 2495061259.