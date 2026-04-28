Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτική Προστασία στο επίκεντρο της συνάντησης Πιερρακάκη-Κουρέτα

Τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη υποδέχθηκε στο γραφείο του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.

Στο επίκεντρο της κατ’ ιδίαν συνάντησης βρέθηκε η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης από την Περιφέρεια, στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας.

Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης ζήτησε τη στήριξη του Υπουργείου για την υλοποίηση από κοινού με τον Δήμο Λαρισαίων, της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία και κατασκευή συνεδριακού κέντρου στη Λάρισα, στον χώρο του πρώην ΕΘΙΑΓΕ.

Αναλυτικότερα, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας ανέφερε τα εξής:

«Η συζήτηση με τον Υπουργό, επικεντρώθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη και την πολιτική προστασία. Εξηγήσαμε επίσης τις πρωτοβουλίες που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και δώσαμε ραντεβού στην Αθήνα για να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας.

Παράλληλα, έθεσα ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την περιοχή, τη δημιουργία συνεδριακού κέντρου στη Λάρισα απέναντι από την Περιφέρεια, στον πρώην χώρο του ΕΘΙΑΓΕ, σε συνεργασία με τον Δήμο».

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε: «Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Περιφερειάρχη. Τον ενημέρωσα για την ανακοίνωση που έκανα νωρίτερα σήμερα σχετικά με τη μεταφορά του τελωνείου εκτός αστικού ιστού, ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της Λάρισας, το οποίο αναμένεται να υλοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Συζητήσαμε επίσης για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στο έργο της Περιφέρειας, καθώς και για το αίτημα δημιουργίας συνεδριακού κέντρου, για το οποίο θα εξεταστούν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Θα είμαστε στο πλευρό σας κύριε Περιφερειάρχη , για το σύνολο της στρατηγικής της Περιφέρειας , όπως τη συζητήσαμε», κατέληξε, ο Υπουργός.