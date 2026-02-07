Τεχνικό Σεμινάριο της EXALCO στη Λάρισα

Η EXALCO πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία τεχνικό σεμινάριο στη Λάρισα, την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, με στόχο την ουσιαστική ενημέρωση, επιμόρφωση και στήριξη των κατασκευαστών της περιοχής. Η εκδήλωση αποτέλεσε μια δυναμική συνάντηση ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών, επιβεβαιώνοντας τον σταθερό προσανατολισμό της εταιρίας στη διαρκή εξέλιξη και τη συνεργασία.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της EXALCO, κ. Θάνο Τσιάρα, για τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο του αλουμινίου, καθώς και για τις πρόσφατες επενδύσεις και τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της εταιρίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη στρατηγική που ενισχύει τη δυναμική και την ανταγωνιστικότητα της EXALCO τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά, με επίκεντρο την ποιότητα, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στη συνέχεια, ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντόπουλος, Διευθυντής του Τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης, παρουσίασε τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στα αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου. Αναλύοντας τη φιλοσοφία σχεδιασμού και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ανέδειξε τις δυνατότητες του ανοιγόμενου συστήματος ALBIO 129C Advanced και των συρόμενων συστημάτων SPACE, τα οποία διακρίνονται για τον μινιμαλισμό τους, τις υψηλές επιδόσεις, την αισθητική αρτιότητα και τις πιστοποιήσεις.

Σημαντική ήταν και η συμμετοχή της εταιρίας ΝΕΟΚΕΜ, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νίκο Βλαχάκη να παρουσιάζει τις τελευταίες εξελίξεις στις πούδρες ηλεκτροστατικής βαφής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συλλογή Cool Paints και στις καινοτόμες ιδιότητές της.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η ξενάγηση στο showroom της EXALCO, όπου οι κατασκευαστές είχαν την ευκαιρία να δουν εφαρμοσμένα όλα τα συστήματα της εταιρίας σε διαφορετικές τυπολογίες, αποκτώντας μια ολοκληρωμένη εικόνα των δυνατοτήτων και της λειτουργικότητάς τους στην πράξη.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του σεμιναρίου ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη διαχρονική δέσμευση της EXALCO στην τεχνική κατάρτιση, την ουσιαστική στήριξη των συνεργατών της και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που αναβαθμίζουν ποιοτικά τον κλάδο του αλουμινίου.

Δείτε φωτογραφίες: